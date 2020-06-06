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Рубрика: Власть

Володин оценил закрепление статуса русского языка в Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем русского языка. Необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональное достояние народов России - об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте нижней палаты.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Как напомнил спикер, в России живут представители почти двухсот национальностей, многие из которых говорят на своем родном языке, учатся на нем. При этом русский язык стал основой многокультурной общности.

Фото: РГ
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Поправками к Конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, предлагается закрепить положение о том, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".

Это очень важное решение, уверен спикер.

- Чтобы мы и дальше оставались единым целым, нам необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональное достояние народов России, - подчеркнул он. - Как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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