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Рубрика: В мире

ВОЗ: За сутки в мире выявлено 118 тысяч новых случаев заражения COVID

Продолжает расти печальная коронавирусная статистика. За минувшие сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводит ТАСС, зафиксированы почти 120 тысяч новых случаев заражения COVID-19 по всему миру. Общее число зараженных с начала пандемии таким образом достигло 6 миллионов 535 тысяч человек.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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При этом летальным исходом завершились 4288 случаев болезни, а общее число умерших от вируса по всему миру достигло 387 тысяч.

Лидерство по числу инфицированных, как и ранее, продолжает удерживать регион Северной и Южной Америки, где находятся почти половина всех заразившихся в мире - 3 миллиона 084 тысячи. Второе и третье места - Европа (2 миллиона 230 тысяч) и Восточно-Средиземноморский регион (587 тысяч инфицированных).

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