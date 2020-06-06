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06.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8855 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 36,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  • 1. Москва - 1992
  • 2. Московская область - 758
  • 3. Санкт-Петербург - 347
  • 4. Нижегородская область - 321
  • 5. Свердловская область - 249
  • 6. Ростовская область - 212
  • 7. Красноярский край - 168
  • 8. Республика Дагестан - 156
  • 9. Ивановская область - 130
  • 10. Челябинская область - 128
  • 11. Ханты-Мансийский АО - 127
  • 12. Архангельская область - 125
  • 13. Волгоградская область - 125
  • 14. Орловская область - 111
  • 15. Ульяновская область - 109
  • 16. Тульская область - 107
  • 17. Новосибирская область - 107
  • 18. Воронежская область - 106
  • 19. Республика Башкортостан - 105
  • 20. Самарская область - 104
  • 21. Саратовская область - 98
  • 22. Республика Тыва - 98
  • 23. Брянская область - 95
  • 24. Смоленская область - 95
  • 25. Тверская область - 87
  • 26. Ставропольский край - 87
  • 27. Пензенская область - 86
  • 28. Чувашская Республика - 84
  • 29. Краснодарский край - 81
  • 30. Омская область - 81
  • 31. Кировская область - 79
  • 32. Забайкальский край - 77
  • 33. Ярославская область - 75
  • 34. Карачаево-Черкесская Республика - 75
  • 35. Белгородская область - 74
  • 36. Калужская область - 74
  • 37. Кабардино-Балкарская Республика - 73
  • 38. Республика Саха (Якутия) - 73
  • 39. Иркутская область - 71
  • 40. Хабаровский край - 70
  • 41. Курская область - 68
  • 42. Рязанская область - 68
  • 43. Липецкая область - 64
  • 44. Тамбовская область - 64
  • 45. Оренбургская область - 63
  • 46. Алтайский край - 63
  • 47. Астраханская область - 61
  • 48. Владимирская область - 60
  • 49. Пермский край - 56
  • 50. Республика Татарстан - 52
  • 51. Республика Бурятия - 52
  • 52. Камчатский край - 52
  • 53. Ленинградская область - 51
  • 54. Приморский край - 51
  • 55. Мурманская область - 50
  • 56. Новгородская область - 46
  • 57. Республика Северная Осетия - 44
  • 58. Республика Марий Эл - 44
  • 59. Ямало-Ненецкий АО - 42
  • 60. Амурская область - 42
  • 61. Республика Мордовия - 40
  • 62. Республика Ингушетия - 39
  • 63. Удмуртская Республика - 39
  • 64. Тюменская область - 39
  • 65. Республика Коми - 38
  • 66. Калининградская область - 36
  • 67. Томская область - 36
  • 68. Республика Адыгея - 33
  • 69. Псковская область - 32
  • 70. Магаданская область - 27
  • 71. Костромская область - 26
  • 72. Республика Карелия - 25
  • 73. Вологодская область - 21
  • 74. Чеченская Республика - 20
  • 75. Кемеровская область - 19
  • 76. Республика Калмыкия - 13
  • 77. Курганская область - 12
  • 78. Сахалинская область - 10
  • 79. Республика Хакасия - 9
  • 80. Республика Крым - 8
  • 81. Республика Алтай - 7
  • 82. Еврейская АО - 7
  • 83. Чукотский АО - 5
  • 84. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 197 человек:

  • Белгородская область - 3
  • Ивановская область - 2
  • Калужская область - 1
  • Костромская область - 1
  • Московская область - 18
  • Орловская область - 1
  • Тверская область - 2
  • Тульская область - 2
  • Москва - 58
  • Республика Коми - 1
  • Ленинградская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Санкт-Петербург - 55
  • Республика Адыгея - 1
  • Краснодарский край - 1
  • Астраханская область - 2
  • Ростовская область - 3
  • Республика Дагестан - 10
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Ставропольский край - 1
  • Республика Марий Эл - 1
  • Республика Мордовия - 3
  • Республика Чувашия - 1
  • Пермский край - 1
  • Нижегородская область - 6
  • Самарская область - 2
  • Саратовская область - 1
  • Ульяновская область - 1
  • Свердловская область - 2
  • Тюменская область - 1
  • Ханты-Мансийский АО - 2
  • Челябинская область - 3
  • Алтайский край - 1
  • Новосибирская область - 2
  • Республика Бурятия - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Хабаровский край - 1

За весь период пандемии умерли 5 725 человек.

За последние сутки из стационаров выписано 8 708 выздоровевших:

  • Белгородская область - 90
  • Брянская область - 98
  • Владимирская область - 86
  • Воронежская область - 64
  • Ивановская область - 66
  • Калужская область - 70
  • Костромская область - 35
  • Курская область - 107
  • Липецкая область - 46
  • Московская область - 532
  • Орловская область - 53
  • Рязанская область - 103
  • Смоленская область - 107
  • Тамбовская область - 31
  • Тверская область - 77
  • Тульская область - 136
  • Ярославская область - 162
  • Москва - 3073
  • Республика Карелия - 5
  • Республика Коми - 20
  • Архангельская область - 65
  • Ненецкий автономный округ - 1
  • Вологодская область - 19
  • Калининградская область - 23
  • Ленинградская область - 128
  • Мурманская область - 41
  • Новгородская область - 8
  • Псковская область - 17
  • Санкт-Петербург - 386
  • Республика Адыгея - 21
  • Республика Калмыкия - 5
  • Республика Крым - 10
  • Краснодарский край - 126
  • Астраханская область - 59
  • Волгоградская область - 79
  • Ростовская область - 88
  • Республика Дагестан - 17
  • Республика Ингушетия - 116
  • Кабардино-Балкарская Республика - 47
  • Карачаево-Черкесская Республика - 6
  • Республика Северная Осетия - Алания - 331
  • Чеченская Республика - 6
  • Ставропольский край - 37
  • Республика Башкортостан - 36
  • Республика Марий Эл - 66
  • Республика Мордовия - 47
  • Республика Татарстан - 215
  • Удмуртская Республика - 6
  • Республика Чувашия - 49
  • Пермский край - 39
  • Кировская область - 42
  • Нижегородская область - 183
  • Оренбургская область - 41
  • Пензенская область - 94
  • Самарская область - 66
  • Саратовская область - 58
  • Ульяновская область - 40
  • Курганская область - 5
  • Свердловская область - 169
  • Тюменская область - 44
  • Ханты-Мансийский АО - 68
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 36
  • Челябинская область - 111
  • Республика Алтай - 4
  • Республика Тыва - 18
  • Республика Хакасия - 31
  • Алтайский край - 95
  • Красноярский край - 61
  • Иркутская область - 82
  • Кемеровская область - 28
  • Новосибирская область - 50
  • Омская область - 59
  • Томская область - 40
  • Республика Бурятия - 27
  • Республика Саха (Якутия) - 65
  • Забайкальский край - 57
  • Камчатский край - 3
  • Приморский край - 46
  • Амурская область - 21
  • Магаданская область - 1
  • Хабаровский край - 4
  • Еврейская автономная область - 2
  • Чукотский автономный округ - 2

За весь период выздоровели 221 388 человек.

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