За сутки в России подтверждено 8855 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 36,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 1992

2. Московская область - 758

3. Санкт-Петербург - 347

4. Нижегородская область - 321

5. Свердловская область - 249

6. Ростовская область - 212

7. Красноярский край - 168

8. Республика Дагестан - 156

9. Ивановская область - 130

10. Челябинская область - 128

11. Ханты-Мансийский АО - 127

12. Архангельская область - 125

13. Волгоградская область - 125

14. Орловская область - 111

15. Ульяновская область - 109

16. Тульская область - 107

17. Новосибирская область - 107

18. Воронежская область - 106

19. Республика Башкортостан - 105

20. Самарская область - 104

21. Саратовская область - 98

22. Республика Тыва - 98

23. Брянская область - 95

24. Смоленская область - 95

25. Тверская область - 87

26. Ставропольский край - 87

27. Пензенская область - 86

28. Чувашская Республика - 84

29. Краснодарский край - 81

30. Омская область - 81

31. Кировская область - 79

32. Забайкальский край - 77

33. Ярославская область - 75

34. Карачаево-Черкесская Республика - 75

35. Белгородская область - 74

36. Калужская область - 74

37. Кабардино-Балкарская Республика - 73

38. Республика Саха (Якутия) - 73

39. Иркутская область - 71

40. Хабаровский край - 70

41. Курская область - 68

42. Рязанская область - 68

43. Липецкая область - 64

44. Тамбовская область - 64

45. Оренбургская область - 63

46. Алтайский край - 63

47. Астраханская область - 61

48. Владимирская область - 60

49. Пермский край - 56

50. Республика Татарстан - 52

51. Республика Бурятия - 52

52. Камчатский край - 52

53. Ленинградская область - 51

54. Приморский край - 51

55. Мурманская область - 50

56. Новгородская область - 46

57. Республика Северная Осетия - 44

58. Республика Марий Эл - 44

59. Ямало-Ненецкий АО - 42

60. Амурская область - 42

61. Республика Мордовия - 40

62. Республика Ингушетия - 39

63. Удмуртская Республика - 39

64. Тюменская область - 39

65. Республика Коми - 38

66. Калининградская область - 36

67. Томская область - 36

68. Республика Адыгея - 33

69. Псковская область - 32

70. Магаданская область - 27

71. Костромская область - 26

72. Республика Карелия - 25

73. Вологодская область - 21

74. Чеченская Республика - 20

75. Кемеровская область - 19

76. Республика Калмыкия - 13

77. Курганская область - 12

78. Сахалинская область - 10

79. Республика Хакасия - 9

80. Республика Крым - 8

81. Республика Алтай - 7

82. Еврейская АО - 7

83. Чукотский АО - 5

84. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 197 человек: Белгородская область - 3

Ивановская область - 2

Калужская область - 1

Костромская область - 1

Московская область - 18

Орловская область - 1

Тверская область - 2

Тульская область - 2

Москва - 58

Республика Коми - 1

Ленинградская область - 1

Псковская область - 1

Санкт-Петербург - 55

Республика Адыгея - 1

Краснодарский край - 1

Астраханская область - 2

Ростовская область - 3

Республика Дагестан - 10

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Ставропольский край - 1

Республика Марий Эл - 1

Республика Мордовия - 3

Республика Чувашия - 1

Пермский край - 1

Нижегородская область - 6

Самарская область - 2

Саратовская область - 1

Ульяновская область - 1

Свердловская область - 2

Тюменская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 2

Челябинская область - 3

Алтайский край - 1

Новосибирская область - 2

Республика Бурятия - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Забайкальский край - 1

Хабаровский край - 1 За весь период пандемии умерли 5 725 человек. За последние сутки из стационаров выписано 8 708 выздоровевших: Белгородская область - 90

Брянская область - 98

Владимирская область - 86

Воронежская область - 64

Ивановская область - 66

Калужская область - 70

Костромская область - 35

Курская область - 107

Липецкая область - 46

Московская область - 532

Орловская область - 53

Рязанская область - 103

Смоленская область - 107

Тамбовская область - 31

Тверская область - 77

Тульская область - 136

Ярославская область - 162

Москва - 3073

Республика Карелия - 5

Республика Коми - 20

Архангельская область - 65

Ненецкий автономный округ - 1

Вологодская область - 19

Калининградская область - 23

Ленинградская область - 128

Мурманская область - 41

Новгородская область - 8

Псковская область - 17

Санкт-Петербург - 386

Республика Адыгея - 21

Республика Калмыкия - 5

Республика Крым - 10

Краснодарский край - 126

Астраханская область - 59

Волгоградская область - 79

Ростовская область - 88

Республика Дагестан - 17

Республика Ингушетия - 116

Кабардино-Балкарская Республика - 47

Карачаево-Черкесская Республика - 6

Республика Северная Осетия - Алания - 331

Чеченская Республика - 6

Ставропольский край - 37

Республика Башкортостан - 36

Республика Марий Эл - 66

Республика Мордовия - 47

Республика Татарстан - 215

Удмуртская Республика - 6

Республика Чувашия - 49

Пермский край - 39

Кировская область - 42

Нижегородская область - 183

Оренбургская область - 41

Пензенская область - 94

Самарская область - 66

Саратовская область - 58

Ульяновская область - 40

Курганская область - 5

Свердловская область - 169

Тюменская область - 44

Ханты-Мансийский АО - 68

Ямало-Ненецкий автономный округ - 36

Челябинская область - 111

Республика Алтай - 4

Республика Тыва - 18

Республика Хакасия - 31

Алтайский край - 95

Красноярский край - 61

Иркутская область - 82

Кемеровская область - 28

Новосибирская область - 50

Омская область - 59

Томская область - 40

Республика Бурятия - 27

Республика Саха (Якутия) - 65

Забайкальский край - 57

Камчатский край - 3

Приморский край - 46

Амурская область - 21

Магаданская область - 1

Хабаровский край - 4

Еврейская автономная область - 2

Чукотский автономный округ - 2 За весь период выздоровели 221 388 человек.