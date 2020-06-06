За сутки в России подтверждено 8855 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 36,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 1992
- 2. Московская область - 758
- 3. Санкт-Петербург - 347
- 4. Нижегородская область - 321
- 5. Свердловская область - 249
- 6. Ростовская область - 212
- 7. Красноярский край - 168
- 8. Республика Дагестан - 156
- 9. Ивановская область - 130
- 10. Челябинская область - 128
- 11. Ханты-Мансийский АО - 127
- 12. Архангельская область - 125
- 13. Волгоградская область - 125
- 14. Орловская область - 111
- 15. Ульяновская область - 109
- 16. Тульская область - 107
- 17. Новосибирская область - 107
- 18. Воронежская область - 106
- 19. Республика Башкортостан - 105
- 20. Самарская область - 104
- 21. Саратовская область - 98
- 22. Республика Тыва - 98
- 23. Брянская область - 95
- 24. Смоленская область - 95
- 25. Тверская область - 87
- 26. Ставропольский край - 87
- 27. Пензенская область - 86
- 28. Чувашская Республика - 84
- 29. Краснодарский край - 81
- 30. Омская область - 81
- 31. Кировская область - 79
- 32. Забайкальский край - 77
- 33. Ярославская область - 75
- 34. Карачаево-Черкесская Республика - 75
- 35. Белгородская область - 74
- 36. Калужская область - 74
- 37. Кабардино-Балкарская Республика - 73
- 38. Республика Саха (Якутия) - 73
- 39. Иркутская область - 71
- 40. Хабаровский край - 70
- 41. Курская область - 68
- 42. Рязанская область - 68
- 43. Липецкая область - 64
- 44. Тамбовская область - 64
- 45. Оренбургская область - 63
- 46. Алтайский край - 63
- 47. Астраханская область - 61
- 48. Владимирская область - 60
- 49. Пермский край - 56
- 50. Республика Татарстан - 52
- 51. Республика Бурятия - 52
- 52. Камчатский край - 52
- 53. Ленинградская область - 51
- 54. Приморский край - 51
- 55. Мурманская область - 50
- 56. Новгородская область - 46
- 57. Республика Северная Осетия - 44
- 58. Республика Марий Эл - 44
- 59. Ямало-Ненецкий АО - 42
- 60. Амурская область - 42
- 61. Республика Мордовия - 40
- 62. Республика Ингушетия - 39
- 63. Удмуртская Республика - 39
- 64. Тюменская область - 39
- 65. Республика Коми - 38
- 66. Калининградская область - 36
- 67. Томская область - 36
- 68. Республика Адыгея - 33
- 69. Псковская область - 32
- 70. Магаданская область - 27
- 71. Костромская область - 26
- 72. Республика Карелия - 25
- 73. Вологодская область - 21
- 74. Чеченская Республика - 20
- 75. Кемеровская область - 19
- 76. Республика Калмыкия - 13
- 77. Курганская область - 12
- 78. Сахалинская область - 10
- 79. Республика Хакасия - 9
- 80. Республика Крым - 8
- 81. Республика Алтай - 7
- 82. Еврейская АО - 7
- 83. Чукотский АО - 5
- 84. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 458 689 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 197 человек:
- Белгородская область - 3
- Ивановская область - 2
- Калужская область - 1
- Костромская область - 1
- Московская область - 18
- Орловская область - 1
- Тверская область - 2
- Тульская область - 2
- Москва - 58
- Республика Коми - 1
- Ленинградская область - 1
- Псковская область - 1
- Санкт-Петербург - 55
- Республика Адыгея - 1
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 2
- Ростовская область - 3
- Республика Дагестан - 10
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Ставропольский край - 1
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Мордовия - 3
- Республика Чувашия - 1
- Пермский край - 1
- Нижегородская область - 6
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 1
- Ульяновская область - 1
- Свердловская область - 2
- Тюменская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Челябинская область - 3
- Алтайский край - 1
- Новосибирская область - 2
- Республика Бурятия - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Забайкальский край - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 5 725 человек.
За последние сутки из стационаров выписано 8 708 выздоровевших:
- Белгородская область - 90
- Брянская область - 98
- Владимирская область - 86
- Воронежская область - 64
- Ивановская область - 66
- Калужская область - 70
- Костромская область - 35
- Курская область - 107
- Липецкая область - 46
- Московская область - 532
- Орловская область - 53
- Рязанская область - 103
- Смоленская область - 107
- Тамбовская область - 31
- Тверская область - 77
- Тульская область - 136
- Ярославская область - 162
- Москва - 3073
- Республика Карелия - 5
- Республика Коми - 20
- Архангельская область - 65
- Ненецкий автономный округ - 1
- Вологодская область - 19
- Калининградская область - 23
- Ленинградская область - 128
- Мурманская область - 41
- Новгородская область - 8
- Псковская область - 17
- Санкт-Петербург - 386
- Республика Адыгея - 21
- Республика Калмыкия - 5
- Республика Крым - 10
- Краснодарский край - 126
- Астраханская область - 59
- Волгоградская область - 79
- Ростовская область - 88
- Республика Дагестан - 17
- Республика Ингушетия - 116
- Кабардино-Балкарская Республика - 47
- Карачаево-Черкесская Республика - 6
- Республика Северная Осетия - Алания - 331
- Чеченская Республика - 6
- Ставропольский край - 37
- Республика Башкортостан - 36
- Республика Марий Эл - 66
- Республика Мордовия - 47
- Республика Татарстан - 215
- Удмуртская Республика - 6
- Республика Чувашия - 49
- Пермский край - 39
- Кировская область - 42
- Нижегородская область - 183
- Оренбургская область - 41
- Пензенская область - 94
- Самарская область - 66
- Саратовская область - 58
- Ульяновская область - 40
- Курганская область - 5
- Свердловская область - 169
- Тюменская область - 44
- Ханты-Мансийский АО - 68
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 36
- Челябинская область - 111
- Республика Алтай - 4
- Республика Тыва - 18
- Республика Хакасия - 31
- Алтайский край - 95
- Красноярский край - 61
- Иркутская область - 82
- Кемеровская область - 28
- Новосибирская область - 50
- Омская область - 59
- Томская область - 40
- Республика Бурятия - 27
- Республика Саха (Якутия) - 65
- Забайкальский край - 57
- Камчатский край - 3
- Приморский край - 46
- Амурская область - 21
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 4
- Еврейская автономная область - 2
- Чукотский автономный округ - 2
За весь период выздоровели 221 388 человек.