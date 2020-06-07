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Джорджа Флойда искренне жаль. Погиб 25 мая при задержании полицейскими Миннеаполиса, что в штате Миннесота. Больно смотреть 102 раза повторяющиеся кадры, на которых белолицый полисмен все прижимает и прижимает коленом голову афроамериканца к асфальту. Флойд, уже не подававший признаков жизни, был доставлен в госпиталь, где и скончался.
Задушенный полицейским Джордж Флойд стал новым символом борьбы с неравенством в США, хотя его биография не безупречна, он был судим. Фото: EPA Задушенный полицейским Джордж Флойд стал новым символом борьбы с неравенством в США, хотя его биография не безупречна, он был судим. Фото: EPA
Задушенный полицейским Джордж Флойд стал новым символом борьбы с неравенством в США, хотя его биография не безупречна, он был судим. Фото: EPA

И покатились, покатились по всей Америке массовые беспорядки, и по сей день не утихающие. В них, по сведениям, которые трудно считать на 100 процентов достоверными, уже погибли 11 протестующих и представителей сил правопорядка, их сдерживающих. Погромы, поджоги, мародерство, манифестации и их разгон с применением слезоточивого газа и огнестрельного оружия с обеих сторон.

Фото: Saul MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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Впечатление, будто только и ждали предлога, чтобы дать выход злобе, ненависти, взаимного презрения, накопившихся за годы расового неравенства и месяцы коронавирусного кризиса. Белые преклоняют колени в память об убиенном, бьют своих же белолицых собратьев вперемежку с чернокожими. А те лупят белых и афроамериканцев, которые выступают против насилия или протеста в форме насилия. Но давайте все же поближе приглядимся к личности погибшего. Американская пресса сообщает, что при вскрытии тела выяснилось:

- Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом.

- В его организме содержались запрещенные наркотические вещества.

- В последнее время у Флойда обострилось серьезное сердечное заболевание, которое дало о себе знать в момент задержания и удушения.

Белые преклоняют колени в память об убиенном, бьют своих же белолицых собратьев вперемежку с чернокожими

Правда, тут же публикуется авторитетное мнение юристов: все это так. Что никак не отменяет обвинения в предумышленном убийстве. Но даже люди, преклоняющие колени перед жертвой, не очень-то отрицают, что в момент задержания Джордж Флойд был то ли пьян, то ли находился под влиянием наркотиков. Задержали его не за это: в магазине он расплатился "поддельным платежным средством". Флойда уволокли в полицейскую машину. Там он, видимо, оказал полиции сопротивление. Его вытащили, грубо бросили на асфальт. Когда полицейский душил его, нажимая на горло коленом, Флойд, судя по всему, уже лежа в наручниках, не сопротивлялся, молил отпустить, говоря, что не может дышать. Поведение полицейских позорно.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Может, кроме жалости придут и другие чувства, если взглянуть на список криминальных деяний мистера Флойда, в которых он обвинялся? Их - десять. И первое, относительно мелкое, относится еще к марту 1997 года. Далее пошли дела покрупнее: две кражи, предъявление ложных документов... А вот уже грабеж с применением силы и смертельного оружия. Но чаще всего Джорджу Флойду вменялась одна и та же статья: хранение наркотиков с намерением произвести пересылку/доставку. Если по-простому, то это владение наркотиками с целью их продажи (не для личного пользования). В США это может попасть под статью тяжкое преступление первой степени. Если вес наркотического вещества составляет 400 или больше граммов, обвиняемому грозит от 5 до 99 лет (какой широкий диапазон) тюрьмы.

Америка расколота. Разделена на два непримиримых лагеря. И на той и на другой стороне нет однозначно правых, как и однозначно виноватых. Так бывает на войне - гражданской.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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