Есть у нашего брата, колумниста, одна, как принято нынче говорить, печалька. Все-то нам, оптимистичным, представляется, что вот, мол, как дадим какой-нибудь совет или пару советов, - нас прям услышат, поблагодарят и начнут делать так, как мы говорим.

Но - нет. Люди заняты своими проблемами и своими решениями этих проблем, а ты все стучишь и стучишь в надежде достучаться.

Я не первый раз стараюсь с разных точек зрения поговорить о важности психологии вообще и в нашей сегодняшней жизни в частности. И чем больше говорю - разумеется, не только на страницах "Российской газеты", - тем отчетливее понимаю: мало. Ну вдруг поверят мне люди, вдруг...

Была у нас проблема - как привыкнуть к карантину. Так ли, сяк ли - привыкли. Теперь другая - как выйти из карантина так, чтобы не шарахаться от людей, не сходить с ума от каждого покашливающего рядом... Как не сойти с ума в парикмахерской или кафе? Как вообще не сойти с ума от происходящего?

Расскажу вам историю. Подлинную. Есть такой психолог Алекс Паттакос, известный своими исследованиями наследия великого Виктора Франкла.

Вот однажды ехал Паттакос по пустынной автомобильной дороге, а навстречу ему - пустой школьный автобус. Вдруг этот автобус перевернулся и упал в кювет. Паттакос выскочил из машины, вызвал "скорую", и пока она ехала, побежал спасать девушку-водителя. Он вытащил ее, раненую, из кабины и предложил неожиданно: "Давайте займемся тем, что будем искать плюсы в произошедшем событии". Девушка посмотрела на него удивленно. "Ну, смотрите, в автобусе не было детей. Это же хорошо? Вы хоть и ранены, но живы..." "А еще автобус не взорвался", - улыбнулась водитель.

Приехавшие врачи сказали психологу, что своими действиями он предотвратил у девушки шок.

Что сделал Паттакос? Он из негативного события создал позитивную реальность. Понимаете? Из плохого сделал хорошее, просто изменив взгляд. Создал позитивную реальность.

И вот я думаю: почему подобные истории воспринимаются многими людьми как нечто отвлеченное и теоретическое, к ним не имеющее никакого отношения? А не как пример? Я уже писал в "Российской газете" о том же Викторе Франкле, который только усилием воли сумел использовать свое заключение в Освенциме для изучения людей, находящихся в крайнем психическом состоянии. "Использовать свое заключение в Освенциме" - как вам нравится такое выражение? А Франкл смог.

Почему мы никак не хотим понять, что помимо логики жизни есть еще психологика жизни? В психофилософии термином "психологика" обозначается та реальность, которую создает для себя каждый человек. И если жизнь выстраивает Господь (или судьба, как кому больше нравится), то восприятие ее зависит только от нас самих.

Почему так мало людей в нашей стране занимаются своей психикой или просто даже думают о ней? Только ленивый не пишет о необходимости заниматься физкультурой, заниматься своим телом. А психикой, что ли, не надо заниматься? Следить за своими реакциями, например. Не поддаваться страху. Не позволять себе страдать из-за тех событий, которые не произошли.

Надо не поддаваться страху. Не позволять себе страдать из-за тех событий, которые не произошли

Того же Франкла должны были отправить утром в газовую камеру. И не отправили совершенно непонятно почему. И тогда Франкл сделал замечательный, простой и в то же время очень необходимый нам всем вывод: если событие не произошло, оно вполне еще может и не произойти. Героиня знаменитого фильма скажет об этом еще проще: "Я подумаю об этом завтра".

Мы не понимаем, что нельзя бояться того, что не наступило? Понимаем. А чего ж тогда эти бесконечные волнения по поводу будущих проблем?

Не настраиваем себя. Непривычные мы даже думать о своей психике. А ведь знаменитый швейцарский психолог Макс Люшер заметил, что если уподобить человека автомобилю, то психика - это руль. Куда повернет, туда и поедем.

Книги великих психологов ХХ века продаются у нас тиражами...100-500 экземпляров, если это, конечно, не Фрейд, который умный был человек, но писал настолько тяжело, что читать его совершенно невозможно.

Почитайте книги того же Виктора Франкла. Или Абрахама Маслоу - одного из создателей гуманистической психологии, который учит в своих книгах, в частности, тому, как самоактуализироваться, то есть включать в себе те способности, в том числе и психические, которые часто спят в нас, непробужденные.

Или Джеймса Бьюдженталя. Или книги моего любимого Ролло Мея, который перебрал множество профессий, пока однажды не заболел воспалением легких. Да-да, именно этой так пугающей нас сегодня болезнью. Врачи давали ему шансы пятьдесят на пятьдесят. Он вылечился. Вышел из больницы с твердой верой в то, что излечение произошло не столько благодаря усилиям врачей, но благодаря твердой его собственной убежденности в выздоровлении. И он стал учить людей тому, как правильно настроить себя на правильную жизнь.

Или, наконец, книги выдающегося русского психолога Леонида Гриммака, который был среди тех, кто занимался психикой первых космонавтов. Одну из своих книг он посвятил тому, как человеку общаться... с самим собой. Гриммак считал: умение общаться с самим собой - серьезное подспорье в сохранении психического здоровья.

Психологика жизни - то, чем надо заниматься. Выстраивать ее в позитивном русле. Не сказать, что это прям очень просто, но и не бином Ньютона.

Думайте о своей психике, и тогда она подумает о вас. Руль повернет, куда надо.

Услышат ли меня на этот раз? Хотелось бы.