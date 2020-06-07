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07.06.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Клик к росту

Бизнес получит цифровую платформу в 2021 году
Текст: Екатерина Петрова
Полностью рабочая версия единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса появится до конца 2021 года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минэкономразвития. Ее создание запланировано проектом Общенационального плана действий по восстановлению экономики.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Частично доступ к цифровому ресурсу для бизнеса уже открыт (msp.economy.gov.ru). Для подключения к нему нужна учетная запись на портале госуслуг или регистрация по адресу электронной почты. На платформе представлен пакет сервисов, услуг и мер поддержки МСП. Их перечень периодически пополняется.

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"В формате одного окна предприниматель видит все статусы обработки своих заявок, получает уведомления и может задать вопросы организациям поддержки, в том числе посредством видеосвязи прямо внутри платформы", - рассказали в минэкономразвития.

Через личный кабинет предприниматели смогут найти данные о закупках (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) и подать заявку на участие в них, а также сообщить о желании участвовать в образовательных программах, курсах повышения квалификации. В планах - подключение юридических, бухгалтерских, логистических сервисов.

Основная задача платформы - сэкономить время и силы бизнесу, переведя работу в цифровой формат. Таким образом, предпринимателям не придется бегать по инстанциям, тратить время на поиск информации, разбросанной по разным ресурсам. Все будет собрано на одной площадке. Как поясняют в министерстве, речь идет о создании полноценной экосистемы для бизнеса с соблюдением принципа "одного окна".

Основная задача платформы - сэкономить время и силы бизнесу, переведя работу в цифровой формат

Для этого минэкономразвития интегрирует существующие электронные сервисы в каталог платформы. В его создании участвуют минпромторг, минсельхоз, Российский экспортный центр, корпорация МСП, группа компаний ВЭБ и банки.

Ранее в рамках нацпроекта по развитию МСП уже был создан цифровой реестр услуг, которые оказывают организации поддержки МСП и центры "Мой бизнес". "В этом году планируется завершить аналогичную работу в отношении мер поддержки, оказываемых органами власти, органами местного самоуправления и федеральными институтами развития", - прокомментировали в минэкономразвития.

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Запуск единой платформы изменит качество и скорость предоставления услуг - бизнес получит доступ ко всем сервисам и инструментам поддержки в формате "один клик", рассказал "РГ" член правления "ОПОРы России" Илия Димитров. По его мнению, пора переходить на следующий этап развития и доверить искусственному интеллекту моделировать все меры поддержки.

Нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" предусматривает создание до конца 2021 года платформы межведомственного взаимодействия обмена данными между ведомствами и госучреждениями, которая включит нормативные документы и справочную информацию. Это то, чего сейчас не хватает бизнесу. "Предприниматель, работая на системе ГИС промышленности, используя свои юридические данные, не может выйти в систему минэкономразвития, к примеру, "Мой бизнес", использовать эти возможности. Как раз эти провалы будут ликвидированы, все будет замыкаться в единую цифровую систему взаимодействия, - говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. - Надеемся, что система будет работать не только на федеральном, но также на региональном и муниципальном уровнях. Тогда получение всех услуг будет замкнуто в единую систему".

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минэкономразвития Господдержка малого бизнеса

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