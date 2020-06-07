Более 100 университетов войдут в новую программу лидерства

Новости

"Локомотив" спасся от поражения в товарищеском матче с "Динамо" 20:23
Президент поздравил жителей Карелии со 100-летием республики 20:10
Зачем проводит НАТО очередные маневры в Балтийском море 20:04
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании 19:42
Как должна была выглядеть на самом деле Лагерта из "Викингов" 19:25
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице 19:13
Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции 19:02
Сирийские литераторы обсудят Пушкина 18:47
Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга 18:26
В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы 18:21
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона 17:35
В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 17:16
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 17:05
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 17:01
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 17:00
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 16:22
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль 16:21
В саудовской Джидде вновь ввели комендантский час 16:19
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области 16:11
В Сети появился фанатский постер кроссовера "Мстители против Людей Икс" 16:03
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован 16:02
В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов 15:58
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение 15:56
Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре 15:55
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
07.06.2020 19:48
Рубрика: Общество

Лидер в перспективе

Более 100 университетов войдут в новую программу лидерства
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Министерство науки и высшего образования представило программу стратегического академического лидерства. Она придет на смену Проекту 5-100 - программе повышения конкурентоспособности российских университетов, которая была рассчитана до 2020 года.

- Мы планируем отобрать в этом году из 724 университетов ориентировочно до 150 вузов для программы академического лидерства, - заявил министр Валерий Фальков на заседании правления Российского союза ректоров. - Она рассчитана на 10 лет: ведь вузы живут длинными циклами, кроме того, нам хотелось бы задавать "горизонт" на долгосрочную перспективу.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Вузы получат дополнительные средства на зарплаты в июне

Что важно? В основе - принцип сотрудничества вузов и НИИ. "Программа видится как общая для сектора не только высшего образования, но и науки", - уточнил Фальков. Кроме того, делается серьезная ставка на конкуренцию. По мнению министра, конкурентоспособность - часть миссии всех университетов, но особенно группы лидеров, которые попадут в программу. Все этапы нового проекта, начиная с отбора университетов, будут предельно открытыми, заверил глава Минобрнауки.

Как попасть в программу лидерства? Есть три пути. Облегченный вход - практически "автоматом" в нее попадают вузы, доказавшие свою состоятельность, например вхождение в ряд академических рейтингов. Второй путь - базовый - для вузов, которые соответствуют трем критериям: не менее четырех тысяч студентов-очников, совокупный бюджет не менее миллиарда рублей и доля доходов вуза от научно-исследовательской работы - не менее 5 процентов. Третий путь - за тот вуз, который не отвечает базовым критериям, может поручиться регион, ведомство-учредитель или госкорпорация, которая готова ему помогать. Самому вузу необходимо представить в таком случае стратегию развития.

- У вузов должно быть несколько попыток входа в программу, - подчеркнул Валерий Фальков. - Например, раз в год или в два. Чтобы все те вузы, которые сегодня пока не соответствуют критериям, могли в перспективе, через пару, лет подготовиться и войти в программу.

Программа академического лидерства придет на смену Проекту 5-100 и будет рассчитана на 10 лет

Каждый из прошедших отбор университетов получит базовый грант, а по итогам первого этапа, в 2025 году, будет проведена ротация. Возможно, кто-то выйдет из программы, а тот, кто "подтянул" показатели, войдет. В министерстве предполагают, что по итогам ротации сменится не менее трети вузов.

Между тем

В Минобрнауки впервые состоялась "прямая линия": министр Валерий Фальков ответил на вопросы студентов, родителей, ученых. "Если границы России не откроют до осени, иностранные студенты, которым пришлось уехать домой из-за пандемии, смогут продолжить обучение дистанционно", - заявил министр, отвечая на вопрос мамы студента из Таллина.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Студенты-иностранцы смогут учиться в российских вузах удаленно

"Каждую такую ситуацию будем рассматривать отдельно. Министерство поможет", - пообещал Фальков. Возможно, в вузах появятся гибридные классы, когда кто-то будет находиться в аудитории, а кто-то - синхронно или нет - будет проходить ту же программу удаленно.

Глава ведомства также рассказал, что вузы, у которых возникли сложности с выплатами зарплат преподавателям, получат поддержку от государства уже в июне. "Вузам и научным организациям будет оказана дополнительная поддержка в размере 41,4 миллиарда рублей", - уточнил министр. При этом никаких сокращений в вузах не планируется.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря