Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

Во время протестов в Лондоне пострадали 23 полицейских. В Скотленд-Ярде назвали "совершенно недопустимым" явлением нападения на стражей порядка.

Сторонники движения "Black Lives Matter" ("Жизни темнокожих имеют значение") выступают против расового неравенства и излишней жестокости со стороны полицейских.

Мирная манифестация, которая началась на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, переросла в стычки со стражами порядка. В итоге были задержаны 14 человек. "Мы ожидаем, что это число будет расти, так как будет проведено последующее расследование", - подчеркнули в правоохранительных органах.

По данным газеты The Daily Mail, всего в Лондоне в субботу в митингах участвовали десятки тысяч человек.

Акции протеста носили мирный характер до 19:00, а затем демонстранты начали забрасывать стражей порядка бутылками, петардами и другими предметами.