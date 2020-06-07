Бывшая министр юстиции Украины считает, что Зеленский обманул избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, не выполнив предвыборного обещания избавиться от старой команды. Об этом заявила бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш украинскому телеканалу "112".

По ее словам, Зеленский окружил себя людьми, связанными с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом.

Как отметила Лукаш, "органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными, кому нужно за океаном, лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей".

Ранее недовольство тем, что действия Зеленского расходятся с его предвыборными обещаниями, высказывали и другие политики.