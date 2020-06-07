День Святой Троицы: что можно делать, а что категорически нельзя

День Святой Троицы, или просто Троица, Троицын день - праздник, который православные христиане отмечают в 2020 году 7 июня, праздник не просто торжественный, но и необычайно радостный.

Посвящен он сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда еще одно название - Пятидесятница. А вот Святой Троицей праздник называют потому, что сошествием в наш мир Святого Духа Господь явил нам, людям, Свое Триединство. Сначала только ученики Христа, апостолы, а потом и все человечество, все мы, узнали великую, труднопостижимую для нашего ума тайну природы Бога. То, что Бог Един в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

В России День Святой Троицы всегда не просто любили, но и считали каким-то родным и радостным. Может, из-за сложившейся традиции украшать в этот праздник храмы: пол на Троицу в церквях устилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы, и даже сами иконы на Троицу одевают в оклады из березовых ветвей. И верующие стоят всю службу праздника Святой Троицы с ветками березы в руках - их готовят накануне и приносят с собой в храм. И священники на Троицу в зеленых одеждах. Все это ликующе-цветущее убранство в церквях неслучайно: ведь в День Святой Троицы мы вспоминаем Евангельское событие сошествия на апостолов Святого Духа. Святой Дух - это Третья Ипостась Единого и Неделимого Бога. Святой Дух называют "Подателем жизни", значит очень символично то, что в церковную строгость Троицын день привносит биение весны и молодого лета.

Тот, кто хоть раз был на богослужении Троицы в храме, на всю жизнь запомнит весеннее буйство зелени, благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана и всеобщую приподнятость настроения. Кстати, цветы, отстоявшие вместе с нами службу Дня Святой Троицы, принято потом, высушив, бережно хранить - до следующего праздника.

К сожалению, в этом году из-за опасности коронавируса, приход в храм на праздничную службу доступен не всем. И хотя в некоторых регионах храмы открыты и для мирян, там, где риск заражения COVID-19 еще велик, верующих призвали смотреть трансляцию богослужения онлайн. Жертва? Да. Но ради здоровья и жизни тех, кто особенно уязвим перед новым вирусом. И разве это не есть проявление истинной христианской любви к ближнему, заповеданной нам Христом? Интересно, но за время карантина многие верующие научились молиться по ходу трансляции богослужения, молиться вместе с богослужением, и считают, что это тоже бесценный опыт. Ну а в тех храмах, где праздничная служба открыта и для мирян, принято решение соблюдать социальную дистанцию и все специальные эпидемиологические меры.

Но вернемся к празднику Троицы: коронавирус рано или поздно врачи с учеными укротят, он стихнет, а вот Святая Троица вечна. Раньше Троицу и чествовали не только во время богослужения - весь день!

Весь День Святой Троицы был ликующим жизнеутверждением Животворящей силы Святого Духа. Сразу после праздничной службы в церкви радость выплескивалась за стены храмов - в леса, в поля, к речке: народ гулял. Не в сегодняшнем смысле, когда "гулять" означает пьянствовать. Ничего подобного. Да, угощениям на Троицу уделялось большое внимание: заранее к Троице готовили не только ветки березы, выращивали пионы, ландыши, заранее пекли пироги - тоже с зеленью, например, с первым лучком и крапивой. Стол готовили пышным, праздничным, а вот пьянства не было. Троицын день был еще и праздником общения, объединения радостью: начавшаяся весна обязывала к работе, Троицын день - праздник, когда работать грех. А вот общаться самое время. Уже завтра - в Духов день, и тоже праздник, отдельно посвященный именно этой Третьей Ипостаси Триединого Бога - Святому Духу, после утренней службы крестьянину надо будет возвращаться к неотложным делам по хозяйству. Но на Троицу никто не работал - общались. Объединенные радостной тайной - явлением миру Богом Своих Лиц. С общением в этом году тоже, что и говорить, напряженка, поэтому самое время вдуматься: в чем суть праздника?

Событие, которое легло в основу Дня Святой Троицы описано евангелистом Лукой в книге "Деяния святых апостолов" и произошло оно на пятидесятый день после Воскресения Христа. Давайте вспомним, что после Воскресения Христос еще сорок дней был со Своими учениками, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На сороковой день Он вознесся на небо, пообещав, что пошлет в наш мир Дух Божий, который сойдет на учеников, давая им силу проповедовать благую весть о том, что своим воскресением Христос победил смерть. И вот через десять дней после Вознесения ученики Иисуса и Его Мать Мария собрались вместе в одном из домов в Иерусалиме, в комнате, называемой сейчас Сионская горница. Апостолов было по-прежнему двенадцать, потому что вместо Иуды, предавшего Христа, двенадцатым избрали Матфия.

В этот день в Иерусалиме собрались не только ученики Христа. В этот день, как сообщает книга "Деяния святых апостолов", в Иерусалиме отмечали ветхозаветную Пятидесятницу - праздник, установленный в честь получения Моисеем заповедей, данных ему Богом на пятидесятый день по выходу евреев из египетского плена. Этот праздник особо почитали в Древнем Израиле, поэтому в Иерусалим пришли люди "из всякого народа под небом". Когда апостолы вместе с Марией, Матерью Христа, были в Сионской горнице, то, как сказано, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать".

Ветер, огонь, шум небесный были знаками, видимыми знамениями, сопровождающими явление Святого Духа. При сошествии Святого Духа на апостолов они получили особые дары - дар разговаривать на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих. Как рассказывает дальше книга "Деяния святых апостолов", когда вдруг, после сделавшегося шума, ветра и сошествия огненных языков, апостолы заговорили на разных языках, и даже на наречиях всех тех, кто в этот праздничный день собрался в Иерусалиме, то многих это не просто удивило. Кто-то стал насмехаться над апостолами, говоря, что "они напились сладкого вина". Но Петр встал и "возвысил свой голос" и начал проповедь. Апостол Петр говорил о том, что, как и было предсказано пророками, Иисус Христос, которого распяли, воскрес из мертвых, на сороковой день после Своего Воскресения вознесся на небо, и сейчас излил на апостолов Святой Дух. Проповедь Петра так подействовала на слышавших ее, что многие уверовали и начали спрашивать: "Что же нам делать?" И Петр ответил: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и Вы получите дар Святого Духа". Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот день крещение оказалось около трех тысяч.

Так вот, День Святой Троицы - это день, когда миру видимым образом: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени - было явлено Третье Лицо Святой Троицы - Святой Дух.

Праздник Троицы считают также и днем рождения Церкви. Ведь именно в этот день апостолы, исполнившись Святым Духом, смогли начать свою проповедь "о великих делах Божьих" среди разных народов - каждый апостол получил по жребию свой удел и начал апостольское служение (апостол - дословно с греческого означает "посланник").

Удивительно, но величайшая тайна, которой богословы посвящают тома - Триединство Бога, была воспринята русским народом невероятно органично, без каких-либо умствований и колебаний, и это свидетельствовало о необыкновенной душевной чистоте нашего народа. Поразительная гармония и естественность образа Троицы Андрея Рублева (список иконы был в каждом храме) не столько определил, сколько с гениальной точностью уловил целомудренную строгость отношения русских к великой тайне Бога - Его Триединству.