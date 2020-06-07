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07.06.2020 15:45
Рубрика: Общество

Для корабля "Орел" тестируют канатно-спусковое устройство

Текст: Наталия Ячменникова

Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл". Тренировки прошли в центре развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения имени В.Д. Вачнадзе, где установлен макет корабля.

Зачем нужен, грубо говоря, канат? На случай посадки на воду, а также если поисковая группа не сможет быстро к нему подобраться. При помощи такого специального устройства экипаж сможет самостоятельно покинуть спускаемый аппарат.

Участие в эксперименте приняли восемь инженеров-испытателей, включая двух опытных летчиков-космонавтов, Героев России Александра Калери и Юрия Усачева.

Испытание, как рассказали в Роскосмосе, проходило в два этапа: сначала каждый инженер-испытатель опробовал канатно-спусковое устройство самостоятельно в медленном темпе, а потом движения отработали в скафандрах, разделившись на экипажи.

"К примеру, при посадке пилотируемого транспортного корабля на воду, возможно, придется покидать корабль не из бокового люка, а из верхнего. В этом случае необходимо использовать канатно-спусковое устройство, - пояснил летчик-космонавт Александр Калери. - Прыгать в воду в скафандре опасно, можно удариться о боковую поверхность корабля. Понадобится устройство и в случае вертикальной посадки корабля "на ноги" в штатном режиме".

Фото: iStock
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"На "Союзе" канатно-спусковое устройство не применяется, так как корабль невысокий и имеет один люк. Подобное устройство использовалось на шаттлах", - рассказал Юрий Усачев, дважды летавший на американских кораблях к Международной космической станции.

Сейчас перед инженерами-испытателями РКК "Энергия" стоит задача выявить преимущества и недостатки разных систем канатно-спускового устройства. На очереди проведение расширенных испытаний выбранного устройства и написание пошаговой инструкции по его использованию для космонавтов, говорится в сообщении Роскосмоса.

Общество Космос

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