Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. Как сообщили ТАСС в министерстве по чрезвычайным ситуациям, уже инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. В частности, разработан проект приказа, который утверждает правила пользования пляжами в РФ, который предусматривает переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию с 2021 года по инициативе правообладателей.

В ведомстве отметили, что обязательные требования включат в себя наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей. Кроме того, там будут обозначены границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва. Также на пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и т.д., которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

Проект приказа уже прошел общественное обсуждение и направлен для согласования в федеральные органы исполнительной власти.