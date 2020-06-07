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07.06.2020 10:37
Рубрика: Экономика

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

Текст: Александр Степанов

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. Как сообщили ТАСС в министерстве по чрезвычайным ситуациям, уже инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. В частности, разработан проект приказа, который утверждает правила пользования пляжами в РФ, который предусматривает переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию с 2021 года по инициативе правообладателей.

В ведомстве отметили, что обязательные требования включат в себя наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей. Кроме того, там будут обозначены границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва. Также на пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и т.д., которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

Проект приказа уже прошел общественное обсуждение и направлен для согласования в федеральные органы исполнительной власти.

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