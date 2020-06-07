Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию о том, как следует поступать людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Совет опубликован на странице специалиста в Инстаграме. Рекомендация дается в виде ответа на вопрос женщины, которая подозревает, что переболела коронавирусом. Она, в частности, перечисляет симптомы, характерные для COVID-19, и интересуется, как ей следует себя вести.

Евгений Комаровский предупреждает, что даже уже перенесенная коронавирусная инфекция не дает гарантии того, что переболевший человек не заразит другого.

"Вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей", - отмечает Евгений Комаровский.

Он советует не забывать об осторожности, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

По словам специалиста, только после спада эпидемии и разгрузки лабораторий у каждого появится возможность выяснить, имеются ли в организме антитела и в каком количестве. А это поможет определить, переболел ли человек коронавирусом.

"И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы", - подчеркивает Евгений Комаровский.