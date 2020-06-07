Новости

Стали известны подробности стрельбы во дворе дома на юго-западе Москвы 00:32
В МИД РФ указали на двойные стандарты властей США в ходе беспорядков 07.06.2020
Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник 07.06.2020
В Москве неизвестный ранил прохожего в ходе стрельбы из окна дома 07.06.2020
Перенесший коронавирус футболист "Спартака" Бакаев вернулся к тренировкам 07.06.2020
В Башкирии нашли пропавшего три дня назад шестилетнего ребенка 07.06.2020
"Родина" представила проект "Документы Победы" на Красной площади 07.06.2020
В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка 07.06.2020
В Брюсселе протестующие закидали полицию брусчаткой и бутылками 07.06.2020
"Локомотив" спасся от поражения в товарищеском матче с "Динамо" 07.06.2020
Президент поздравил жителей Карелии со 100-летием республики 07.06.2020
Зачем проводит НАТО очередные маневры в Балтийском море 07.06.2020
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании 07.06.2020
Как должна была выглядеть на самом деле Лагерта из "Викингов" 07.06.2020
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице 07.06.2020
Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции 07.06.2020
Сирийские литераторы обсудят Пушкина 07.06.2020
Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга 07.06.2020
В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы 07.06.2020
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона 07.06.2020
В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 07.06.2020
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 07.06.2020
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 07.06.2020
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 07.06.2020
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 07.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
07.06.2020 23:50
Рубрика: В мире

ЕС открывает границы

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Столичный выпуск № 122(8176)
Европейский союз откроет внутренние границы к концу июня. Но, учитывая планы европейцев на летний отдых, большинство членов блока готовы сделать это уже 15-го числа. А вот гостей из третьих стран, которым должны были разрешить въезд с 15 июня, Брюссель планирует встречать не раньше 1 июля.

Точную дату снятия ограничений еще предстоит обсудить, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. На следующей неделе Еврокомиссия как раз представит рекомендации по этому вопросу. Как отмечает британская The Guardian, под категорию "третьих стран" не попадают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Несмотря на "брекзит", продленный запрет на въезд не распространяется и на жителей Альбиона, хотя им по прибытии нужно будет обязательно проходить двухнедельный карантин.

Ряд европейских стран держат границы закрытыми для граждан Швеции

Кроме того, не гражданам ЕС можно въезжать на территорию блока, если их поездка обусловлена острой необходимостью. Отметим, что некоторые страны - члены Евросоюза уже начали открываться для ближайших соседей. Например, 4 июня все ограничения на въезд взаимно сняли Чехия, Австрия и Словакия. При этом в Вене решили и вовсе открыть границы со всеми соседями за исключением Италии.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве неизвестный ранил прохожего в ходе стрельбы из окна дома
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии