Европейский союз откроет внутренние границы к концу июня. Но, учитывая планы европейцев на летний отдых, большинство членов блока готовы сделать это уже 15-го числа. А вот гостей из третьих стран, которым должны были разрешить въезд с 15 июня, Брюссель планирует встречать не раньше 1 июля.

Точную дату снятия ограничений еще предстоит обсудить, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. На следующей неделе Еврокомиссия как раз представит рекомендации по этому вопросу. Как отмечает британская The Guardian, под категорию "третьих стран" не попадают Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Несмотря на "брекзит", продленный запрет на въезд не распространяется и на жителей Альбиона, хотя им по прибытии нужно будет обязательно проходить двухнедельный карантин.

Кроме того, не гражданам ЕС можно въезжать на территорию блока, если их поездка обусловлена острой необходимостью. Отметим, что некоторые страны - члены Евросоюза уже начали открываться для ближайших соседей. Например, 4 июня все ограничения на въезд взаимно сняли Чехия, Австрия и Словакия. При этом в Вене решили и вовсе открыть границы со всеми соседями за исключением Италии.