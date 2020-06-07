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07.06.2020 13:03
Рубрика: В мире

Франция отказалась от проведения парада в День взятия Бастилии

Текст: Юрий Когалов
Власти Франции впервые после окончания Второй мировой войны отменили проведение традиционного военного парада 14 июля, в День взятия Бастилии. Вместо этого в Париже пройдет торжественная церемония в честь медицинских работников, тех, кто встал на передовую в борьбе с коронавирусом.
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Как заявила министр обороны республики Флоранс Парли, "это будет переосмысленный праздник, адаптированный к нынешним обстоятельствам". На столичной площади Согласия пройдет скромная церемония. Примут в ней участие всего 1,8 тысячи военных (вместо 4 тысяч) и 2,5 тысячи гостей, при этом вполне возможно, что других зрителей не будет. Как отмечает газета Libération, власти не хотят рисковать здоровьем военнослужащих и обычных граждан.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Впрочем, их собираются порадовать воздушным парадом. По словам официального представителя французского правительства Сибет Ндиайе, национальный праздник станет "дополнительным поводом, чтобы выразить дань уважения и признания нации всем тем, кто привержен борьбе против COVID-19". И воздушным шоу власти хотят поблагодарить всех, кто "сражался" с коронавирусом.

Как отмечают местные СМИ, в этом году 14 июля пройдет практически так, как это предлагала делать политик Ева Жоли, когда в 2012 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции. Она призывала отказаться от военной составляющей и проводить парад граждан, чтобы и дети, и старики могли собраться вместе и отдать честь общим ценностям. За эти предложения Жоли тогда подверглась критике со всех сторон.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
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Скромная по сравнению с предыдущими годами церемония позволит сэкономить некоторую сумму денег, что придется весьма кстати во время экономического кризиса, который переживает Франция из-за приостановки деятельности многих предприятий. В церемонии, посвященной медикам, примут участие 1,8 тысячи военных, представители разных родов войск, согласовывать свои действия они будут прямо на месте, никаких репетиций не запланировано.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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