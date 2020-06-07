Франция отказалась от проведения парада в День взятия Бастилии

Как заявила министр обороны республики Флоранс Парли, "это будет переосмысленный праздник, адаптированный к нынешним обстоятельствам". На столичной площади Согласия пройдет скромная церемония. Примут в ней участие всего 1,8 тысячи военных (вместо 4 тысяч) и 2,5 тысячи гостей, при этом вполне возможно, что других зрителей не будет. Как отмечает газета Libération, власти не хотят рисковать здоровьем военнослужащих и обычных граждан.

Впрочем, их собираются порадовать воздушным парадом. По словам официального представителя французского правительства Сибет Ндиайе, национальный праздник станет "дополнительным поводом, чтобы выразить дань уважения и признания нации всем тем, кто привержен борьбе против COVID-19". И воздушным шоу власти хотят поблагодарить всех, кто "сражался" с коронавирусом.

Как отмечают местные СМИ, в этом году 14 июля пройдет практически так, как это предлагала делать политик Ева Жоли, когда в 2012 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции. Она призывала отказаться от военной составляющей и проводить парад граждан, чтобы и дети, и старики могли собраться вместе и отдать честь общим ценностям. За эти предложения Жоли тогда подверглась критике со всех сторон.

Скромная по сравнению с предыдущими годами церемония позволит сэкономить некоторую сумму денег, что придется весьма кстати во время экономического кризиса, который переживает Франция из-за приостановки деятельности многих предприятий. В церемонии, посвященной медикам, примут участие 1,8 тысячи военных, представители разных родов войск, согласовывать свои действия они будут прямо на месте, никаких репетиций не запланировано.