Из-за пандемии, когда на протяжении нескольких месяцев были закрыты рестораны и бары, в погребах производителей знаменитых французских вин скопились огромные объемы нераспроданного напитка урожая прошлого года. А осенью предстоит заполнять емкости урожаем нынешнего.

Проблему затоваренности бизнесмены собрались решить радикальным способом: перегнать красное и белое в столь востребованный в "ковидные" времена гель-антисептик, а также в этанол, который будeт использоваться в фармацевтической и косметической промышленности.

Под переработку пойдут три миллиона гектолитров вина. 33 винокуренных завода уже получили "добро" на перегонку двух миллионов гектолитров. За каждый гектолитр виноделы получат от 58 до 78 евро.