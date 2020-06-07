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07.06.2020 21:02
Рубрика: В мире

Вино станет гелем

Виноделы пустят урожай на антисептик
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Из-за пандемии, когда на протяжении нескольких месяцев были закрыты рестораны и бары, в погребах производителей знаменитых французских вин скопились огромные объемы нераспроданного напитка урожая прошлого года. А осенью предстоит заполнять емкости урожаем нынешнего.

Проблему затоваренности бизнесмены собрались решить радикальным способом: перегнать красное и белое в столь востребованный в "ковидные" времена гель-антисептик, а также в этанол, который будeт использоваться в фармацевтической и косметической промышленности.

COVID-19 мог появиться во Франции еще в ноябре 2019 года

Под переработку пойдут три миллиона гектолитров вина. 33 винокуренных завода уже получили "добро" на перегонку двух миллионов гектолитров. За каждый гектолитр виноделы получат от 58 до 78 евро.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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