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07.06.2020 14:38
Рубрика: Экономика

"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей

Текст: Сергей Тихонов

"Газпром инвест" объявил тендер на поставку труб большого диаметра (ТБД) с наружным антикоррозионным покрытием в 2020-2022 годах за рекордные 98,4 млрд рублей. Заказ размещен одним лотом. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

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Заказ подразумевает поставку 1,28 млн тонн труб на различные склады "Газпром инвеста": Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово. ТБД предназначаются для магистрального газопровода "Сила Сибири", а также системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" и "Бованенково-Ухта".

По данным "Интерфакса", до объявления этого лота, крупнейшими сделками на рынке ТБД были контракты "Газпром комплектация" с "Загорским трубным заводом" на поставку 500 тыс. тонн труб на 41 млрд рублей. Закупка была сделана для газопровода "Ковыкта-Чаянда", который строится в настоящее время. Также крупный контракт на поставку 255 тыс. тонн труб заключался с "Трубной металлургической компанией" - на 21 млрд рублей для расширения магистрали Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

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