Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии. "Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно", - сказал Маас.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в ФРГ. К сентябрю будут выведены 9,5 тысячи солдат и офицеров. Сейчас в Германии находятся почти 35 тысяч военнослужащих США. Часть войск планируется перебросить в Польшу, сообщает Reuters.