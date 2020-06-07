Глава МИД Германии сравнил Трампа с популистами

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал поведение президента США Дональда Трампа во время нынешних протестов в США таким же, как у популистов по всему миру.

"Трамп называл журналистов врагами народа и низшей формой жизни. Такое поведение знакомо нам от популистов во всем мире: они поляризуют общество против отдельных групп и пытаются таким образом мобилизовать собственных сторонников. Это очень опасно", - отметил Маас в интервью немецкому изданию Bild am Sonntad.

До этого Маас в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что Трампу стоит не разворачивать войска для подавления протестов, а искать примирения. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что расизм есть не только в США, а в Германии проживает около тридцати тысяч правых экстремистов.

Между тем в Берлине 7 июня на акции против расизма и полицейского произвола было задержано около ста человек - за сопротивление силам правопорядка, нападение на полицейских, попытку отбить арестованного, нарушение неприкосновенности жилья. Во время акции пострадали 28 полицейских и фотожурналист.