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07.06.2020 13:15
Рубрика: В мире

Индия и Китай хотят мирно решить проблемы спорных территорий

Текст: Константин Волков

После встречи представителей военного командования Индии и КНР по поводу территориальных споров в пограничных районах двух стран на сайте МИД Индии 7 июня появилось заявление, что "обе стороны договорились мирно урегулировать ситуацию в приграничных районах в соответствии с двусторонними соглашениями, придерживаясь договоренности между лидерами двух стран о том, что мир и спокойствие в индийско-китайских приграничных районах имеют существенно важное значение для общего развития двусторонних отношений".

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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Чтобы достичь этого, стороны продолжат обсуждение текущей ситуации как на военном, так и на дипломатическом уровнях.

Встреча проходила в населенном пункте Молдо, расположенном на китайской стороне относительно "линии фактического контроля" (LAC), которая хотя и не признана официально, но де-факто является границей между Индией и КНР в штате Джамму и Кашмир.

Напряженность в районе спорных участков союзной территории Ладакх обострилась в начале мая. Тогда между китайскими и индийскими военнослужащими произошло несколько рукопашных стычек. В общей сложности в них участвовали около 250 человек, свыше ста человек с обеих сторон были ранены.

Следом Китай и Индия стали наращивать военное присутствие в регионе. КНР перебросила туда порядка пяти тысяч военнослужащих, а также военную технику. Индийская сторона также направила четыре дополнительных батальона.

Противостояние - следствие территориального спора между Нью-Дели и Пекином, начавшегося в 1962 году после индо-китайского пограничного конфликта. В настоящее время Китай претендует на ряд индийских территорий, а Индия считает, что Пекин незаконно удерживает свыше 43 тысяч квадратных километров в Джамму и Кашмире.

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