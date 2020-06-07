Иногородние курсанты в этом году смогут поступить в военные вузы удаленно

Новости

Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года 11:18
Погромы в Нью-Йорке списали на провал американской разведки 11:04
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру 10:54
Видео: В Красноярском крае из-за дождей рухнули два моста 10:51
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава 10:33
Пляжи Пхукета откроются на следующей неделе 10:22
Бывшая министр юстиции Украины считает, что Зеленский обманул избирателей 10:12
Московские врачи вылечили от коронавируса более 102 тысяч человек 10:09
Макгрегор объявил о завершении карьеры 10:04
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям 09:56
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 09:37
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США 08:39
На Сахалине больницу закрыли из-за коронавируса у сотрудников 08:21
Трамп назвал "прекрасной" работу силовиков на протестах в Вашингтоне 07:45
Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу 06:53
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля 06:17
В Подмосковье на территории киногородка загорелся склад 05:26
В Камчатском заливе началась лососевая путина 05:10
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин 04:30
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными 04:25
Шестой самолет с гуманитарной помощью прибыл из Китая в Венесуэлу 04:10
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе 03:50
Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне 02:56
Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять туристов в августе 02:12
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве 01:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 11:00
Рубрика: Общество

Иногородние курсанты в этом году смогут поступить в военные вузы удаленно

Текст: Иван Петров
В этом году абитуриенты смогут поступить в военные вузы, не выезжая из региона проживания. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Такой порядок поступления будет опробован впервые - связан он со сложной эпидемиологической обстановкой в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что набор в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в сам вуз. "В регионы отправятся специальные выездные группы, состоящие из представителей вузов, специалистов профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов. Решившие поступить в военный вуз молодые люди и девушки должны будут обратиться в военный комиссариат по месту регистрации", - рассказали в военном ведомстве.

Узнать о новых правилах поступления в вузы уже можно на официальном сайте Минобороны России в разделе "Образование". Там же можно ознакомиться со списком специальностей и баллами ЕГЭ, необходимыми для поступления.

Кроме того, на сайте каждого военного вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов.

Тех, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление непосредственно в военный вуз, сотрудники военкоматов известят и расскажут им о времени и месте проведения профотбора.

Фото: Владимир Аносов
Как будет проходить дистанционное поступление в вузы

Специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов в период с 15 июля по 5 августа определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. При этом каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны РФ.

Отмечается, что даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения единого госэкзамена и принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. С 15 августа успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты будут зачислены в военные учебные заведения. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят", - пояснили в военном ведомстве.

Что же касается учебного года в военных учебных заведениях, то он начнется планово - 1 сентября.

Общество Образование Правительство Минобороны

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря