Иногородние курсанты в этом году смогут поступить в военные вузы удаленно

В этом году абитуриенты смогут поступить в военные вузы, не выезжая из региона проживания. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Такой порядок поступления будет опробован впервые - связан он со сложной эпидемиологической обстановкой в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что набор в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в сам вуз. "В регионы отправятся специальные выездные группы, состоящие из представителей вузов, специалистов профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов. Решившие поступить в военный вуз молодые люди и девушки должны будут обратиться в военный комиссариат по месту регистрации", - рассказали в военном ведомстве.

Узнать о новых правилах поступления в вузы уже можно на официальном сайте Минобороны России в разделе "Образование". Там же можно ознакомиться со списком специальностей и баллами ЕГЭ, необходимыми для поступления.

Кроме того, на сайте каждого военного вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов.

Тех, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление непосредственно в военный вуз, сотрудники военкоматов известят и расскажут им о времени и месте проведения профотбора.

Специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов в период с 15 июля по 5 августа определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. При этом каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны РФ.

Отмечается, что даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения единого госэкзамена и принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. С 15 августа успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты будут зачислены в военные учебные заведения. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят", - пояснили в военном ведомстве.

Что же касается учебного года в военных учебных заведениях, то он начнется планово - 1 сентября.