Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции

Иногда, наверное, полезно на пару месяцев остаться в одиночестве. Сразу находятся новые интересные дела, до которых обычно "не доходили руки". Примеров масса! Например, Ариана Гранде и Джастин Бибер попросили поклонников прислать видео жизни на карантине и смонтировали из них поучительный мини-фильм о радостях домашней, семейной жизни. Вот, например, муж с женой занялись на досуге боксом, а когда слабый пол отвесил в перчатках неприличный удар "сильному", начали в утешение обниматься в кадре.

А Робби Уильямс теперь поет по заказу фанатов в Instagram. Настя Каменских из распавшегося дуэта "Потап и Настя" разработала для карантина фитнес-программу и дает видео-уроки. Рэпер Future принялся за книгу о полезной и экономной кулинарии для тех, у кого денег почти не осталось. Анна Седакова, славная не только песнями, но и дизайнерскими нарядами, освоила со своей фирмой уже и производство актуальных ныне пижам и масок. А Алексей Кортнев поет по утрам в "домашнем шоу" #Live на "Авторадио" песни, которые от него вряд ли кто прежде ожидал услышать, например, "Веселый ветер" Исаака Дунаевского или "Зеленую карету" замечательного барда Александра Суханова. Фанаты теперь опасаются: вернутся ли звезды после самоизоляции к своему привычному, любимому нами творчеству?!

Хороших альбомов за эти месяцы вышло до обидного мало. Порадовали разве что Леди Гага, Александр Ф. Скляр, да группа "1975"… Остальных можно простить: во всех странах концерты отменены. А после диска по правилам шоу-бизнеса должен следовать гастрольный тур, чтобы заработать на новых песнях уже гонорарами с концертов. Вот артисты и придерживают премьеры.

Впрочем, новая звезда музыки electro-pop и нуар-психоделики Charli XCX рискнула. Выпустила четвертый студийный альбом How I"m Feeling Now (то есть, "Как я чувствую себя сейчас"). Если какая-то модная певица и обладает уникальными способностями для творчества в трудные времена, то это - Чарли XCX. Оставшись без концертов из-за пандемии, она дала себе зарок не отчаиваться и поклялась поклонникам, которые в соцсетях жаловались ей на скуку и уныние, что создаст очередной альбом за шесть недель и используя инструменты, которые остались у нее под рукой. Написала в соцсетях, что если она сможет это сделать одна, то пусть и фанаты больше верят в свои силы, и не отчаиваются!

Конечно, все ждали, что Чарли, полное имя которой - Шарлот - примется записывать альбом размышлений под акустическую гитару, что конечно, намного проще и дешевле. Но та вновь показала приверженность к созданию ультрасовременной электронной поп-музыки. Чарли была предоставлена сама себе и смогла делать то, что хочет, не опасаясь окрика именитых продюсеров. Уже первый трек Pink Diamond, спетый чуть жеманно и кокетливо - под лязгающие футуристические ритмы, как будто одновременно кто-то бежит по консервным банкам - показал, что в одиночестве она мыслит более свободно и увлеченно, чем прежде. Ее следующий хит - Forever - оказался одновременно и карамельным, и вызывающим, сердечным и озорным. А Claws (что в переводе значит "когти") и вовсе нешаблонным и выдающимся: с беззаботно певучей мелодией, но при этом с хищным агрессивно лязгающим басом и ритмическим рисунком, записанным будто бы детскими игрушками-роботами.

Прежде Чарли ХСХ обвиняли в том, что у альбомов слишком дорогое продюсирование, в избытке лоска, шика и гламура, да и сама она на обложках выглядит столь эффектно и эротично, что кто-то даже забывает о том, что эти диски можно еще и слушать. How I"m Feelling Now получился иной - не столь плотный по звуку, как предыдущий официальный релиз Charli, без щедрой тембровой насыщенности. В нем по минимуму инструментов и студийного программирования. Не отвлекаясь на советы и указания, напридумывала эффектных мелодических крючков и добилась небывалого прежде уровня искренности, даже исповедальности в текстах. В I Finally Understand, например, поразмышляла о том, всегда ли мы можем рассчитывать на тех, кто клянется, что нас любит, и как не разочароваться в том, кто еще недавно доказывал, будто самый верный и лучший. Прежде, может, до этих тем бы и не добралась: много ли проблем у красивой женщины, пока рядом косметологи, стилисты, и пока она не оказалась одна, наедине с собой?!

Этот новый альбом не посвящен жизни на карантине, но помогает задуматься о многих вопросах, которые поставила так быстро изменившаяся при COVID-19 жизнь. Сделавшая всех нас, независимо от концертных гонораров, одинаковыми перед общими бедами. И поделила уже не на бедных и богатых, а на добрых, злых и тех, кто пытается наконец-то тоже стать добрым?!

Так что, наверное, и вправду - худа без добра не бывает.

Кстати

Весной Charli XCX должна была приехать на первые концерты в Россию. Но гастроли пришлось отменить.