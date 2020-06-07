Какой реформы полиции хотят протестующие в США

Мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, который появился в субботу вечером перед участниками акции протеста, освистали после того, как тот признал, что не поддерживает требование упразднить городское полицейское управление.

Протестующие пришли прямо к дому Фрея и призвали его выйти к ним для общения. На кадрах, распространенных телеканалом WCCO, филиалом CNN в штате Миннесота, видно, как протестующие спрашивают Фрея, поддерживает ли он требование "разогнать полицию Миннеаполиса". После того, как Фрей ответил "нет", толпа освистала его, скандируя "Иди домой, Джейкоб, иди домой" и "Позор". Представитель мэра заявил, что тот остается верен своему обязательству работать в направлении глубоких структурных реформ и искоренения системного расизма. Сам Фрей позже сказал в интервью WCCO, что выступает за "масштабную структурную реформу полиции" для "устранения неравенства".

Как отмечают эксперты, участники акций протеста в США все чаще выдвигают требования, касающиеся необходимости радикальной реформы полиции. Они настаивают на том, чтобы средства, выделяющиеся полиции, были перенаправлены на социальные нужды, в частности, на услуги по охране психического здоровья, противодействию бытовому насилию и на нужды бездомных. Протестующие хотят, чтобы значительная часть городского бюджета была вложена в общины, особенно маргинальные, где происходит большая часть столкновений граждан и полиции.

Среди манифестантов много тех, кто считает, что американцы и вовсе "могут жить без полиции". По их мнению, стражи порядка должны извиниться за "вековые злоупотребления" на расовой почве. Наиболее радикальные элементы требуют от властей лишить все полицейские управления в стране финансирования и после этого распустить правоохранительные департаменты. Америка, как считают эти несогласные, может стать лучше без полиции, которую они хотят заменить неким подобием общественных дружинников. Отдельным экспертам это предложение напоминает замену полицейских стюардами на стадионах.

Обе интерпретации закона направлены на переосмысление того, как должна выглядеть общественная безопасность. По мнению доктора Макхаррис, социолога из Йелльского университета, подавляющее большинство представителей чернокожих общин и цветных меньшинств не чувствуют себя защищенными со стороны полиции. Полицейские тренинги, направленные на улучшение качества работы сотрудников с населением и повсеместное введение камер видеонаблюдения в США не привели к структурным изменениям, которых хотят сторонники перемен. Доклад министерства юстиции США в 2006 году показал, что полицейские обычно получают около 111 часов на навыки владения огнестрельным оружием и самообороны, но только 11 часов - на обучение культурному разнообразию и этике человеческих отношений, восемь - на стратегию охраны общественного порядка и восемь часов - на инструктаж по специфике управления конфликтами. С тех пор мало что изменилось. Макхаррис отметил, что сам часто полагался на соседей, которые помогали ему справиться с угрозами со стороны хулиганов, а не на представителей полиции.

Вместе с тем, как отмечает издание Vox, администрация президента Дональда Трампа, похоже, не испытывает особого интереса к таким реформам. В то же время это может быть не так важно: почти вся полицейская деятельность в виде 18 тысяч управлений и отделов осуществляется на местном, а не федеральном уровне. Это и побуждает участников акций протеста требовать реформ от представителей местных властей, что они и продемонстрировали в субботу, обратившись с призывом к мэру Миннеаполиса.

Власти ряда штатов уже пошли навстречу протестующим. Руководители Миннеаполиса, а также штата Калифорния запретили полиции использовать удушение при задержании, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал манифестантам провести реформу полиции. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, демократ, который в апреле предложил увеличить финансирование правоохранительных органов, на этой неделе радикально изменил свое мнение, заявив, что он будет добиваться сокращения расходов в сумме около 150 миллионов долларов, которые должны были быть выделены на нужды полицейского управления Лос-Анджелеса. Федеральный судья в Денвере ввел запрет на использование во время протестных акций слезоточивого газа, пластиковых пуль и других "менее смертоносных" устройств, таких как светошумовые гранаты, сообщает Reuters.