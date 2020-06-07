В июне откроется храм, возведенный в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По инициативе министерства обороны был создан благотворительный фонд "Воскресение", который взял на себя сбор добровольных пожертвований на постройку уникального комплекса. Возглавил фонд зампредседателя общественного совета при минобороны, глава Национальной ассоциации офицеров запаса, полковник запаса Александр Каньшин.

Александр Николаевич, вся страна ждала и готовилась торжественно встретить 75-летие Великой Победы и посвященное ей открытие главного военного храма в парке "Патриот". Праздник прошел, а на парадных ступенях новой святыни следов прихожан не видно?

Александр Каньшин: Храм готов распахнуть свои двери. Как и подобает военным людям, созданный по инициативе министерства обороны благотворительный фонд "Воскресение" доложил об этом министру Сергею Шойгу 27 апреля. Но пандемия внесла коррективы в эти планы.

Сколько, чего и как было собрано и потрачено на возведение храмового комплекса?

Александр Каньшин: На счета фонда поступило 3 063 725 701,29 рубля добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Помимо этого фонд пополнили гранты правительства Москвы еще на 2 000 000 000 рублей и Московской области - 950 миллионов. 2,3 млн рублей поступило от граждан и организаций Казахстана, Украины, других стран СНГ, Балтии, Европы и Азии. Пожертвования осуществлялись также материалами, техникой, оборудованием и в других формах. Точные сведения о всех пожертвованиях будут представлены после полного завершения работ.

На счета фонда "Воскресение" поступило 3 063 725 701,29 рубля добровольных пожертвований от физических и юридических лиц

Сколько жертвователей насчитали службы фонда?

Александр Каньшин: Среди них 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и еще 15 490 взносов поступило через СМС-сообщения. Среди жертвователей - первые лица государства, члены правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, руководство Министерства обороны РФ, ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители, другие российские и иностранные граждане, трудовые и воинские коллективы.

В ходе строительства храма звучали не только похвалы, но и критика, и даже подозрения, все ли чисто и прозрачно в общественной казне. Контроль за расходованием народных денег был надежным?

Александр Каньшин: С первого дня работы фонд открыто и подробно рассказывал обо всем, что происходило на стройке. Информация о ходе строительства храма направлялась всем депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Все финансовые операции проходили многоуровневую проверку контролирующими органами. Могу доложить, что всего по заключенным договорам структурами, которые осуществляли финансирование строительных работ, перечислено в общем объеме 5 468 138 141 рубль 13 копеек. В эту сумму вошли также затраты на художественное оформление интерьера и внешнюю отделку храма.

Работа фонда регулярно освещалась на федеральных, международных и региональных теле- и радиоресурсах. Было подготовлено 73 еженедельных выпуска с мониторингом сообщений о строительстве храма и деятельности фонда, который рассылался должностным лицам и органам управления. Чтобы развенчать попытки разного рода спекуляций на идее строительства храма как внутри страны, так и извне, фонд установил постоянный контакт с департаментом военной контрразведки ФСБ, Главной военной прокуратурой и структурами МВД России.

В своем первом интервью вы сказали, что фонд будет с обостренной ответственностью относиться к пожертвованным средствам, в частности не тратить непосредственно на себя ни одного лишнего рубля. Перерасходов нет?

Александр Каньшин: Из поступивших пожертвований фонд сэкономил более 50 миллионов рублей - на обеспечении своей деятельности, аренде и содержании офисного помещения, эксплуатации транспорта, связи, оплате коммунальных платежей и труда сотрудников. Расходовали очень экономно. К работе привлекали в качестве волонтеров опытных юристов, финансистов и экспертов из числа членов Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил, сотрудников Национальной ассоциации офицеров запаса "Мегапир", некоммерческого фонда "Офицерское братство", общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная компания", других организаций и физических лиц.

Скоро наступит день, когда над округой прозвучит звон всех уникальных колоколов храма и распахнутся его врата. Какова дальнейшая судьба фонда "Воскресение"?

Александр Каньшин: Мои коллеги считают, что фонд надо сохранить. Во-первых, пожертвования продолжают поступать и, судя по всему, будут продолжаться. Во-вторых, храму потребуется уход, будут наполняться и обновляться экспозиции, посвященные Великой Победе, так что народная поддержка окажется кстати.

Национальная ассоциация офицеров запаса многие годы помогает детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Все это важный опыт, почему бы не использовать его в работе благотворительного фонда?

Александр Каньшин: Бесспорно, если будет принято решение сохранить фонд, пригодится опыт всего сложившегося коллектива "Воскресения", а также Национальной ассоциации офицеров запаса. Опираясь на ее структуры в регионах, удавалось осуществить многие значимые акции по линии Общественной палаты.