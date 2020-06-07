Распоряжение главы Республики Карелия от 5 июня 2020 года № 339-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001) следующие изменения:

1) в пункте 8.2 слова "а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом," исключить; 2) пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания: "Разрешить гражданам с 6 июня 2020 года посещение объектов (территорий) религиозных организаций при условии выполнения религиозными организациями правил, установленных пунктом 9.3 настоящего распоряжения.";

3) пункт 8.41 дополнить абзацем следующего содержания:

"гражданами при нахождении на улице при скоплении людей и невозможности соблюдения социального дистанцирования.";

4) дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:

"9.3. Руководителям религиозных организаций в целях посещения гражданами объектов (территорий) религиозных организаций обеспечить соблюдение следующих условий:

обязательное использование индивидуальных средств защиты (масок) лицами, посещающими религиозные организации;

использование индивидуальных средств защиты (масок) священнослужителями, в том числе во время таинства исповеди;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций, для чего целесообразно осуществить соответствующую разметку;

ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому;

соблюдение иных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проведение разъяснительной работы с населением.";

5) абзац шестой пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

"по 24 мая 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), с 25 мая по 15 июня 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), за исключением деятельности фитнес-центров (код ОКВЭД 93.13), кроме расположенных на территории Олонецкого, Беломорского муниципальных районов, при условии выполнения требований, установленных пунктом 11.27 настоящего распоряжения; деятельности в области спорта, организованной на открытом воздухе, в том числе на открытых объектах спорта, для групп не более 10 человек; деятельности организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 10 человек на спортивных объектах, за исключением бассейнов, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) во время контактов посетителей с сотрудниками спортивных объектов, а также в случае отсутствия возможности социального дистанцирования при выполнении тренером (инструктором) своих обязанностей;";

6) абзац пятый пункта 11.9 дополнить словами ", обеспечить работу

персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах)";

7) в пункте 11.10:

в подпункте 1:

в абзаце пятом слова "(масках, перчатках)" заменить словами "(масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)";

в абзаце седьмом слова "не менее 4 метров" заменить словами "не менее 1,5 метра";

в абзаце пятнадцатом слова "не менее 4 метров" исключить;

в подпункте 2:

в абзаце первом слова "по 8 июня 2020 года приостановить на территории Республики Карелия" заменить словами "по 10 июня 2020 года приостановить на территории Олонецкого, Беломорского районов";

дополнить абзацами следующего содержания:

"С 6 июня 2020 года организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, за исключением Олонецкого, Беломорского муниципальных районов, обеспечить:

организацию при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

социальное дистанцирование не менее 1,5 метра между посетителями;

расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между ними;

вход и нахождение посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением случаев, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения, а также времени употребления ими пищи и напитков;

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением случаев, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения, а также времени употребления ими пищи и напитков, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством;

установление защитных экранов (перегородок) на барной стойке в случае наличия у нее мест для сидения либо обслуживания через нее, в кассовой зоне, а также зоне выдачи продуктов питания и напитков посетителям.";

в подпункте 3:

в абзаце втором:

слова "без проведения обрядовых церемоний" исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "При проведении обрядовых церемоний организациям (индивидуальным предпринимателям) обеспечить нахождение не более одного человека на 20 кв. метров общей площади помещения, при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками, социальное дистанцирование не менее 1,5 метра, ожидание на улице, а также нахождение лиц в средствах индивидуальной защиты.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта в части приостановления работы парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун не распространяется на объекты, расположенные в населенных пунктах Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района, при условии для парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов оказания услуг по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 10 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри помещения, оказания услуг посетителям с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями в помещении, обслуживания посетителей в индивидуальных средствах защиты (маски, перчатки, а также очки или лицевые защитные экраны у

работников, маски у посетителей), для парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун - санитарной обработки помещений с применением дезинфицирующих средств после обслуживания каждого клиента, ведения журнала (с указанием Ф.И.О. клиента, места его проживания (пребывания), дезинфекции рук, недопущения обслуживания лиц с повышенной температурой и признаками респираторных симптомов.";

в абзаце четвертом слово ", Беломорского" исключить;

8) в абзаце первом пункта 11.12 слова "по 7 июня" заменить словами "по 10 июня";

9) абзац первый подпункта 1 пункта 11.13 дополнить словами ", а также работы персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями)";

10) в пункте 11.23:

абзац второй дополнить словами ", а также работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)";

в абзаце третьем слова "4 метра" заменить словами "не менее 1,5 метра";

11) дополнить пунктом 11.27 следующего содержания:

"11.27. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность фитнес-центров, расположенных на территории Республики Карелия, за исключением Олонецкого, Беломорского муниципальных районов, обеспечить:

проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущение в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

организацию при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

оказание услуг по предварительной записи;

запрет на проведение групповых занятий в фитнес-центре, за исключением групповых занятий на прилегающей к фитнес-центру территории на открытом воздухе с учетом соблюдения требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;

ведение журнала (с указанием Ф.И.О. посетителей, места проживания (пребывания);

вход и нахождение в помещении исключительно в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), за исключением душевых;

работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

единовременное нахождение посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 20 кв. метров общей площади фитнес-центра;

социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 метра, за исключением зоны занятия спортом, при условии наличия защитных экранов (перегородок) между тренажерами;

санитарную обработку помещений фитнес-центра, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать тренажеры, шкафчики для хранения вещей посетителей и ключи от них после каждого посетителя.

Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность фитнес-центров, использовать защитные экраны (перегородки), а также не допускать к занятиям лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет, беременных женщин.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца седьмого подпункта 7 пункта 1, который вступает в силу с 6 июня 2020 года, и подпункта 6, абзаца третьего подпункта 7, подпункта 9, абзаца второго подпункта 10 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 22 июня 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







