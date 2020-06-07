Весь Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу SARS-CoV-2. В воскресенье, 7 июня, власти города Цзилинь на северо-востоке страны понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого.

РИА Новости напоминает, что примерно месяц назад КНР уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума, однако из-за новых заражений в провинции Цзилинь и в Ухане уровень угрозы в некоторых районах был повышен.

Накануне министр науки и техники Китая Ван Чжиган сообщил, что разрабатываемая в Поднебесной вакцина от COVID-19 станет доступна всему миру. "Приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности", - сказал министр, добавив, что в настоящее время продолжается работа минимум над пятью видами вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.