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Рубрика: В мире

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

Весь Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу SARS-CoV-2. В воскресенье, 7 июня, власти города Цзилинь на северо-востоке страны понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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РИА Новости напоминает, что примерно месяц назад КНР уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума, однако из-за новых заражений в провинции Цзилинь и в Ухане уровень угрозы в некоторых районах был повышен.

Накануне министр науки и техники Китая Ван Чжиган сообщил, что разрабатываемая в Поднебесной вакцина от COVID-19 станет доступна всему миру. "Приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности", - сказал министр, добавив, что в настоящее время продолжается работа минимум над пятью видами вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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