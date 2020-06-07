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Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Новости
    07.06.2020, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Super Жorik Фото: youtube.com/ Super Жorik
Фото: youtube.com/ Super Жorik

Похоже, и новое видео Супер Жорика, юмористического (стоит предположить) проекта комика Михаила Галустяна, стяжает любовь аудитории.

Фото: youtube.com/ Little Big
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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.

"Ну что, включайте погромче горячий как хинкали, сочный как Сочи и веселый как я - суперхитный лес. То есть, суперлетний ХИТ", - напутствовал свой шлягер Галустян (редакция - авторская).

Жорик страшно пучит глаза. Модели колышут насыщенными формами. Всё блестит. В комментарии - благодарности за творчество артиста.

Идея видео - Гастустяна и Мартиросяна. Слова и музыка - Азамата Мусагалиева. Модельера Жана-Поля Гудкова, второе ведущее действующее лицо клипа, сыграл шоумен, актер и сценарист Александр Гудков.

Ранее сообщалось, что Галустян отравился лобстерами.

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