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07.06.2020 14:28
Рубрика: Общество

Колледжи начнут работу с 1 сентября

Текст: Ксения Колесникова

Колледжи и техникумы должны начать работать с 1 сентября. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "КП".

Фото: Правительство Новосибирской области
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"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября, - подчеркнул он. - В колледжах кроме профессиональных компетенций формируется и культура организации рабочего места, и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях. За лето мы должны убедиться, что каждая образовательная организация обеспечит все, чтобы студенты могли нормально учиться, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования".

Также Дмитрий Глушко рассказал о сроках приема документов от выпускников школ в колледжи и техникумы.

"Для многих ребят становится вопросом собрать пакет документов и доставить этот пакет для колледжа. Мы постарались снизить все бюрократические истории, связанные с этим, - подчеркнул заместитель министра. - Абитуриент может подать свои документы при помощи Почты России, по электронной почте, с помощью региональных порталов Госуслуг, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы своих документов, включая сканы медицинских справок. А оригиналы - донести до конца года. Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места-до осени".

Для специальностей, требующих творческих способностей, физических и психологических вступительных испытаний, - такие испытания будут проводиться, дистанционно или очно. Срок приема документов на такие специальности - до 15 августа.

Для всех остальных специальностей прием продлевается до 25 августа, сообщает сайт KP.RU.

"Приоритет при зачислении у того, у кого выше средний балл аттестата", - подчеркнул Дмитрий Глушко.

Приказы о зачислении будут выпущены между 26 августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего на выбранную специальность абитуриента остается возможность поступить в другое учебное учреждение, если там останутся места.

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