Коронавирус может вызвать в России рост преступности среди мигрантов

Новые криминальные вызовы могут ждать Россию после пандемии. Многие эксперты приходят к выводу, что существует угроза роста преступности в миграционной среде. Масштабы такой угрозы изучили в Международной полицейской ассоциации, куда входят представители 70 государств. Российскую секцию ассоциации возглавляет генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов. Он рассказал, какие риски возникают в условиях пандемии и глобального экономического кризиса и как это может коснуться нашей страны.

Юрий Николаевич, в отличие от многих европейских стран у нас миграционные процессы находятся под весьма строгим контролем. И, судя по полицейским сводкам, резкого всплеска мигрантской или этнической преступности не наблюдается. Тем более сейчас, в условиях пандемии, усилен пограничный контроль, введены ограничения на въезд и выезд. Тогда откуда тревожные ожидания? И, кстати, сколько в нашей стране зарубежных гостей?

Юрий Жданов: По оценкам на 1 января 2019 года на территории России находились 9,7 миллиона иностранных граждан.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность увеличилась на 419,1 тысячи человек. Из них только 2,5 миллиона человек - официально зарегистрированные трудовые мигранты. Незаконных мигрантов в 2018 году было около 2 миллионов.

Вряд ли в этом году их стало меньше. Согласитесь, лучше заранее проанализировать ситуацию и предотвратить возможные неприятности, чем потом тушить бушующий пожар.

Повод для тревоги все же есть?

Юрий Жданов: Полагаю, да. Закрытие на карантин городов, где был обнаружен вирус, самоизоляция огромного числа граждан практически всех стран мира переросли в общемировой тренд изоляции уже целых государств. Начиная с отмены авиа- и наземных пассажирских перевозок, государства серьезно ограничивают право на свободное перемещение, что негативно сказывается на движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Шоки пандемии и антипандемические меры серьезно изменили существование мигрантов всех видов. Многие мигранты поставлены в тяжелое положение ожидания окончания с неясными перспективами возвращения - из-за временно закрытых границ, безработицы в странах, откуда они прибыли, неурегулированности правовых процедур. Кроме того, для мигрантов стремительно сжимается возможность доступа на российский рынок труда.

Коронавирусная пандемия, коренным образом перевернувшая сложившийся многолетний социально-экономический уклад российского общества, представляет собой беспрецедентный "бикфордов шнур", который молниеносно спровоцировал кризисные явления в экономике, многократно усилил социальную напряженность и вполне ожидаемо для специалистов запустил цепную реакцию в виде обострения социально-экономической обстановки в стране. А это в совокупности может "сдетонировать" взрыв преступности, особенно среди мигрантов.

Необходимо создать цифровой профиль мигранта с информацией о его правовом статусе, биометрии, "криминальном правовом досье"

В чем это может выразиться?

Юрий Жданов: Ну, это очевидно - поначалу может возрастать бытовая и уличная преступность. В связи с закрытием границ и международных авиасообщений значительная часть трудовых мигрантов из стран СНГ длительное время не могут вернуться домой. Очевидно, что в условиях закрытия границ, отсутствия работы, невозможности оплаты жилья и удовлетворения базовых потребностей огромная масса трудовых мигрантов будет изыскивать любую возможность добычи средств к существованию, в том числе незаконными способами. Сейчас уже в социальных сетях и онлайн-медиа распространяется информация, свидетельствующая о нападениях, уличных грабежах, совершаемых группами мигрантов около супермаркетов с целью отбора у граждан сумок с продуктами и предметами первой необходимости. Что в совокупности с отсутствием мер социальной поддержки позволяет специалистам прогнозировать "разгул преступности" и угрозу межнациональных конфликтов. Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за январь-апрель этого года иллюстрируют, что в общественных местах зарегистрирована 201 тысяча преступлений.

Это один из задержанных по подозрению в экстремизме. В группе их было 25 человек. Фото: Снимок с видео / ТАСС

Но это - не так уж много. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже меньше на 6,6 процента.

Юрий Жданов: Однако в условиях углубляющегося экономического кризиса следует ожидать рост преступлений данной категории. Только за первый квартал "миграционный вклад" в общей структуре преступности, влияющей на состояние правопорядка в стране, исчисляется, как минимум, 120 тысячами преступлений и правонарушений. При этом следует учитывать, что каждый такой факт преступления имеет резонансный характер и серьезным образом повышает уровень социальной напряженности.

Причем это происходит в условиях повышенной конкуренции на рынке труда между россиянами и прибывшими трудовыми мигрантами. В результате резко возрастает уровень межнациональной напряженности.

Есть исследования, анали­тика?

Юрий Жданов: Есть, и они не радуют. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в начале апреля уведомило руководителей регионов о возможном обострении обстановки вокруг трудовых мигрантов, которые оказались в трудных условиях после введения ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Многие эксперты опасаются как роста числа преступлений среди гастарбайтеров, теряющих работу в городах-миллионниках, так и усиления ответной ксенофобии со стороны коренных жителей. Наблюдаются "предпосылки к обострению обстановки" с участием иностранцев в условиях борьбы с пандемией. Несмотря на режим самоизоляции, фиксируются "активные бытовые контакты" между мигрантами в местах их компактного проживания, отмечаются их скопления в международных аэропортах с целью возврата домой и, наоборот, в единых миграционных центрах для продления пребывания в Российской Федерации. В соцсетях распространяются оскорбительные отзывы в отношении приезжих из Китая и других стран Азии и фейковые публикации о конфликтах с участием приезжих. Все это не может не тревожить.

Предлагается объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся в тени, и разрешить их регистрацию, если они не совершили преступлений

Что рекомендуют эксперты?

Юрий Жданов: Региональным властям рекомендовано усилить контроль за ситуацией в местах компактного проживания мигрантов в виде постоянного мониторинга, проводить разъяснительные беседы по профилактике межнациональных конфликтов и принимать меры "по недопущению распространения недостоверной национально и религиозно ориентированной информации". И это уже выполняется.

Наметившийся в марте, то есть в период закрытия границ и начала режима самоизоляции, рост преступности мигрантов на 2,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле сменился отрицательной динамикой - на 1,2 процента, что позволяет констатировать высокий уровень организации обеспечения правопорядка органами внутренних дел.

Оружие и боеприпасы для криминала и террористов "гости" изготавливали подпольно в 19 регионах России. Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Это подтвердил в интервью "Российской газете" заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации А.Н. Гребенкин, отметивший, что "правоохранительным органам удалось не допустить роста преступности в миграционной сфере". Традиционно среди мигрантов наибольшую криминальную активность проявляют граждане государств - участников СНГ, их удельный вес по состоянию на январь-март составил 89,3 процента и незначительно увеличился по состоянию на январь-апрель, до 89,7 процента. Удельный вес мигрантов из государств - участников СНГ, совершивших преступления на территории Москвы, составляет 93,9 процента - 1885 человек. Сравнительный анализ статистических данных о состоянии преступности мигрантов и количестве административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, показал, что соотношение преступлений и административных правонарушений в среднем составляет 1:10. То есть на одну тысячу преступлений, совершенных мигрантами, приходится в среднем не менее 10 тысяч административных правонарушений.

Но и сами мигранты становятся жертвами преступлений?

Юрий Жданов: Причем чаще, чем раньше. За январь-апрель возросло количество преступных посягательств, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, до 5163 - на 0,8 процента. Треть из них - 1547 преступлений - совершено в Москве. Это является результатом как высокой плотности концентрации мигрантов, так и косвенно свидетельствует о высоком градусе межнациональной напряженности в столице. Это свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в любой момент может выйти из состояния стабильности - есть такое понятие "криминального плато". И это незамедлительно отразится на росте абсолютных показателей преступности.

Что говорят ученые? Есть прогнозы?

Юрий Жданов: Ведущие специалисты Российской академии наук выделяют два основных - оптимистический и пессимистический - варианта прогноза, опираясь на то, что Россия вполне вписывается в большинство из мировых тенденций. В рамках ЕАЭС развитие партнерства в краткосрочном периоде приобретет более прагматичные, если не сказать жесткие формы, но миграционные потоки не сократятся - они изменят свой формат. Станет больше теневых отношений, меньше будут соблюдаться права человека и стандарты охраны труда, возрастет торговля людьми. Поскольку негативные последствия от таких изменений пока сложно оценить, в России в среднесрочном периоде, это 3 - 4 года, можно ожидать реализации следующих сценариев, напрямую зависящих от социально-экономических мер, предпринимаемых правительством в краткосрочном периоде.

Спецназ наведался на съемную квартиру одного из приезжих террористов. В его группу входили 22 боевика. Фото: Снимок с видео / Пресс-служба ФСБ России / ТАСС

Давайте сначала про оптимистический сценарий.

Юрий Жданов: Оптимистический сценарий, по мнению экспертов, вероятен, если после окончания действия ограничительных мер, наше правительство будет активно поддерживать спрос покупательской способности, "вливая" деньги в экономику. Спрос на труд мигрантов, как квалифицированных, так и неквалифицированных, постепенно растет, и в среднесрочной перспективе трудовые мигранты, ушедшие в теневую занятость непосредственно после окончания ограничительных мер, а также временно выехавшие на родину, получают больше возможностей для легальной работы. Продолжится либерализация миграционного законодательства, стимулирующая легальную занятость трудовых мигрантов. Будет уделяться значительное внимание притоку высококвалифицированной рабочей силы и снижению масштабов "утечки умов". Такой сценарий подразумевает восстановление миграционного потока в прежних масштабах уже в краткосрочном периоде и его постепенный рост в среднесрочном периоде.

То есть вернемся к допандемическому состоянию. А что тогда пессимистический сценарий?

Юрий Жданов: При пессимистическом сценарии экономика России будет восстанавливаться медленно, платежеспособный спрос упадет, уровень реальной безработицы возрастет. Рабочие места в традиционно мигрантских нишах экономики уйдут в "теневую зону", коррупция вокруг миграции не уменьшится или расширится в масштабах и закрепится, затрудняя работу государственных механизмов управления миграционной системой. Владельцы бизнесов, особенно небольших, предпочтут использовать неформальные механизмы для найма трудовых мигрантов. Сверхэксплуатация мигрантов будет продолжаться или усиливаться. Невыплата заработной платы и другие элементы торговли людьми слабо пресекаются и получают более широкое распространение. Происходит частичная переориентация наиболее квалифицированной иностранной рабочей силы, в том числе из Средней Азии, на другие рынки труда. Либерализация миграционного законодательства замедлится. Такой сценарий подразумевает восстановление миграционного потока в ближайшие 1-3 года. Реализация каждого из этих двух сценариев напрямую зависит от социально-экономической ситуации в стране и устойчивости политического развития, однако в настоящее время наиболее вероятным видится реализация второго сценария - пессимистического.

9,7 млн иностранных граждан находились на территории России, по оценкам, в 2019 году. Из них только 2,5 миллиона человек - официально зарегистрированные трудовые мигранты

Как это отразится на криминогенной ситуации?

Юрий Жданов: Тут тоже есть прогнозы специалистов РАН.

Наиболее масштабно неблагоприятные тенденции проявятся в таких сферах или видах преступности, как киберпреступность, преступления в сфере экономики - рейдерские захваты объектов мелкого и крупного бизнеса, организация незаконной миграции, торговля людьми и криминальная эксплуатация человека, терроризм и экстремизм, наркопреступность.

Ожидается рост уличной преступности, в основном корыстно-насильственных посягательств, грабежей и разбоев.

Как этому противостоять?

Юрий Жданов: Усиление деятельности полиции и других правоохранительных органов, особенно оперативной работы, это - само собой разумеющееся. Но, видимо, потребуются и нестандартные меры. Эксперты предлагают создать межведомственную рабочую группу, "миграционный штаб", для координации мер миграционной безопасности и оперативного мониторинга миграционной ситуации, правоприменительного контроля за мигрантами, оказавшимися в социально уязвимом положении. Это надо для осуществления постоянного информационного диалога, обмена мнениями, рабочих контактов с представителями, лидерами мигрантских сообществ, религиозными лидерами, повышения информационно-правовой осведомленности мигрантов. Можно будет вырабатывать компромиссные решения для своевременного упреждающего пресечения провокационных акций с участием мигрантов и недопущения массовых беспорядков или чрезвычайных стихийных выступлений мигрантов.

Ключевой вопрос

Цифровое досье на мигранта

Видимо, потребуются какие-то правовые решения?

Юрий Жданов: Предлагается официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, с целью массового вывода "нелегалов" из тени и их государственной регистрации. Разумеется, если они не совершили преступления. В качестве дополнительных мер стимулирования мотивации социально-правовой легализации мигрантов - гарантировать меры социальной поддержки, в том числе трудоустройство, хотя бы временное, медицинскую помощь.

Будут ли усилены меры индивидуального контроля за каждым мигрантом?

Юрий Жданов: Есть интересная идея - создание автоматизированной системы, определяющей "шкалу доверия" к мигранту в баллах. Для установления социального рейтинга мигранта предлагается предусмотреть создание цифрового профиля мигранта, содержащего максимально полную информацию, касающуюся его социально-правового статуса, биометрические данные, в том числе сведения об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, социально-криминологическую характеристику -криминальное правовое досье о ранее совершенных преступлениях, административных правонарушениях, склонности к деструктивному поведению.

Звучит фантастически. Где будет храниться такое досье? Как в него можно будет оперативно заглянуть, например, патрульному, остановившего на улице человека?

Юрий Жданов: Гастарбайтерам предложат установить на телефон или смартфон мобильное приложение "мигрант", к которому "привязан" цифровой профиль мигранта, содержащий все социально значимые характеристики. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия мигранта. Это позволит осуществлять дистанционный контроль, интервальный период наблюдения которого будет производиться с учетом социального рейтинга мигрантов, их категоризации по группам, в зависимости от социально-правового статуса.

И все-таки, за всеми не уследишь, к каждому в телефон не заглянешь. Кому-то будет совершенно безразлична эта "шкала доверия".

Юрий Жданов: Кому-то, но далеко не всем. Ведь от этой "шкалы" будет зависеть легальный заработок, возможность получить и продлить лицензию и вид на жительство. Но, главное, определенная категория мигрантов будет обязана установить мобильное приложение в принудительном порядке.

Это касается всех иностранцев, совершивших административные правонарушения или преступления, находящихся под административным надзором, склонных к совершению особо опасных посягательств или иных действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, находящихся на территории России с нарушением установленного порядка пребывания и уклоняющихся от процедуры легализации, урегулирования своего социально-правового статуса. А это уже - реальный контроль над потенциальными нарушителями закона.