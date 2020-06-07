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Рубрика: Экономика

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Текст: Георгий Панин
Рубль, как и большинство рисковых активов в последние недели очень силен. Впрочем, не все так замечательно, как кажется на первый взгляд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу:

Фото: iStock
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- Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет. На то есть шесть основных причин.

Первая. На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту. При этом для роста экспорта причин сейчас почти нет.

Вторая. Уменьшение объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила, так как нефть существенно выросла в последнее время.

Третья. Черное золото в целом уже на очень высоких значениях, учитывая существенное сокращение спроса. Дальше двигаться будет крайне сложно. Также определенное давление на нефтяные котировки может оказывать переход в сторону наращивания добычи из сокращения со стороны сланцевых компаний, благодаря росту цен.

Четвертая. Реальные процентные ставки в стране становятся все меньше, уменьшая спрос на облигации, а соответственно и национальную валюту. Уже сейчас снижение ставки на один процент на ближайших заседаниях почти полностью отражено в доходностях облигаций.

Пятая. Непрекращающиеся торговые войны. Противоборство США и Китая может негативно отразиться на мировой экономике и российской валюте.

Фото: DSculptor / istock
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И, наконец, шестая причина. Как один из дополнительных рисков стоит отметить возможность второй волны заражения Covid-19 ближе к осени, что не исключает и Всемирная организация здравоохранения. Если это произойдет, то рубль, как и большинство рисковых активов, может существенно ослабнуть (на 3-8 процентов в зависимости от действий властей и уровня распространения инфекции).

Поэтому, возвращение пары доллар/рубль в район 72-73 в ближайшие месяцы имеет довольно высокие шансы на успех. Напомним, что на такой уровень американская валюта поднялась после объявления пандемии коронавируса.

Что сейчас поддерживает рубль

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.

Между тем, уточняет эксперт, главным позитивным моментом для рубля по-прежнему является небывалое по своим масштабам стимулирование. Федрезерв США понизил ставки до 0 процентов и стал неограниченно скупать активы. По такому же принципу действовал и Банк России, снизив ставку до 5,5 процента. Рассматривается возможность - и до 4,5 процента. Такие действия привлекают инвесторов, увеличивая спрос и на национальную валюту.

Экономика Финансы Валютный рынок Пандемия коронавируса COVID-19 Обзор рынков Курс рубля

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