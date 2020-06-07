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07.06.2020 20:40
Рубрика: Спорт

Лав стори

Легенда ЦСКА Вагнер Лав готовится вернуться в московский клуб
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Уже на следующей неделе возобновится сезон в Премьер-лиге. Не исключено, что к рестарту чемпионата в нашу страну вернется один из лучших легионеров в истории российского футбола - Вагнер Лав.
В составе ЦСКА Вагнер Лав трижды становился чемпионом России. Фото: РИА Новости В составе ЦСКА Вагнер Лав трижды становился чемпионом России. Фото: РИА Новости
В составе ЦСКА Вагнер Лав трижды становился чемпионом России. Фото: РИА Новости

В конце прошлой недели Лав расторг контракт с "Коринтиансом". Почти сразу же в СМИ появилась информация, что 35-летний бразилец склоняется к возвращению в ЦСКА. Переговоры на продвинутой стадии, и о переходе в стан армейцев Вагнер может объявить уже сегодня.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Помимо "красно-синих" на Лава претендовали бразильский "Крузейро" и еще два клуба, названия которых не разглашались. Однако игрок выбрал ЦСКА. Решающее слово - за президентом московского клуба Евгением Гинером.

Вагнер по праву является одной из легенд армейцев. В общей сложности он провел в составе российской команды девять лет и завоевал 14 трофеев. Самый памятный из них - Кубок УЕФА, в финале которого в 2005 году бразилец забил один из трех мячей. Также он трижды становился чемпионом страны, шесть раз - обладателем Кубка России и четырежды Суперкубка.

Если Вагнер окажется в ЦСКА, то получится, что он уже в третий раз возвращается в столичную команду. В последний раз бразилец провернул такой фокус в начале 2013 года, перейдя из "Фламенго". Контракт был рассчитан на 3,5 года, но из них Лав отработал только семь месяцев, после чего уехал в Китай. Однако в том промежутке форвард помог "красно-синим" завоевать чемпионство.

Сам Вагнер в недавнем интервью подчеркнул: он очень хочет вернуться в ЦСКА. Он вспомнил, как армейцы не мешали ему при переходе в другие команды и с радостью принимали затем обратно. По словам Лава, ради ЦСКА он как-то отказал даже таким клубам, как "Интер" и "Манчестер Сити".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Очень благодарен ЦСКА. Он дал мне все, что я хотел и что мне было нужно. Когда в 2008 году я сильно тосковал по родине и хотел вернуться домой, клуб отдал меня в аренду. Руководство понимало: в тот момент мне было необходимо находиться в Бразилии. Я хотел отдохнуть, у меня только родился сын. Но после небольшой паузы я вернулся в ЦСКА. Все, о чем я просил, мне шли навстречу. Когда заканчивался мой двухлетний контракт, возникли варианты с "Интером" и "Манчестер Сити". Я обсуждал этот момент с президентом ЦСКА, и в итоге мне предложили новое двухлетнее соглашение, - сказал Вагнер в интервью "Матч ТВ".

Что касается своего нынешнего состояния, то Лав подчеркивает: он в хорошей форме. И готов бороться за новые титулы с "красно-синими" в случае перехода.

- Хоть мне и 35, но чувствую себя прекрасно. По-прежнему сражаюсь на футбольном поле, как и всю жизнь. Так что если поступит предложение от ЦСКА и они захотят моего возвращения, готов это сделать и помочь команде выиграть новые трофеи. У меня огромная любовь и уважение как к клубу, так и к России, - отметил бразилец.

Активной селекцией сейчас занимается не только ЦСКА, но и "Локомотив". По информации зарубежных СМИ, переговоры между "красно-зелеными" и "Лацио" по трансферу Милана Баделя находятся в завершающей стадии. Если стороны договорятся, то хорват доиграет сезон в римской команде, после чего отправится в Россию. Согласно неподтвержденным данным, "Локомотив" может заплатить за Баделя 3,5 миллиона евро.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Тем временем очередной шаг к чемпионству сделала "Бавария". Мюнхенцы одержали девятую победу подряд в Бундеслиге, разгромив на выезде "Байер" (4:1). За четыре тура до конца отрыв Роберта Левандовского и компании от преследователей составляет семь очков.

К слову, для Левандовского матч в Леверкузене стал знаковым: гол в этой встрече стал для него 44-м в нынешнем сезоне. Таким образом, поляк установил личный рекорд результативности. Ранее ему не удавалось достичь такого показателя ни в одной из кампаний.

Серьезного достижения добилась и сама "Бавария". Она обновила рекорд немецкого чемпионата по забитым голам. Мюнхенцы стали первой командой, забившей 90 мячей в стартовых 30 играх сезона.

- В футболе все сводится к победам. В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале сегодняшнего поединка, которые привели к пропущенному голу, мы смогли отыграться. Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что "Байер" забил первым. Их гол завел нас, - рассказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

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