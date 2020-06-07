Лидеры западных стран осторожно комментируют трагедию в США

Новости

В Воронежской области мошенники подделывали банковские карты 12:34
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах посещения храмов 11:54
Петербуржец, расстрелявший студента на Невском, объяснил свой поступок 11:44
Найденный в пермской тайге 10-летний мальчик был искусан клещами 11:42
Глава Тувы ввел в республике карантин на две недели 11:25
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года 11:18
Погромы в Нью-Йорке списали на провал американской разведки 11:04
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру 10:54
Видео: В Красноярском крае из-за дождей рухнули два моста 10:51
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава 10:33
Пляжи Пхукета откроются на следующей неделе 10:22
Бывшая министр юстиции Украины считает, что Зеленский обманул избирателей 10:12
Московские врачи вылечили от коронавируса более 102 тысяч человек 10:09
Макгрегор объявил о завершении карьеры 10:04
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям 09:56
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 09:37
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США 08:39
На Сахалине больницу закрыли из-за коронавируса у сотрудников 08:21
Трамп назвал "прекрасной" работу силовиков на протестах в Вашингтоне 07:45
Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу 06:53
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля 06:17
В Подмосковье на территории киногородка загорелся склад 05:26
В Камчатском заливе началась лососевая путина 05:10
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин 04:30
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 12:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Лидеры западных стран осторожно комментируют трагедию в США

Демонстрации против расизма прошли в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции и даже в Австралии. Демонстранты указывали на случаи полицейского произвола в своих собственных странах, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который обычно весьма взвешенно и открыто отвечает на вопросы журналистов, 21 секунду думал над ответом по поводу отношения к силовым методам в отношении участников протеста, к которым предложил прибегнуть президент США Дональд Трамп. Вероятнее всего, в подготовленной речи политика не было комментариев по этому поводу. Только так можно объяснить тот факт, что он собирался с мыслями столь долго. После продолжительной паузы канадский премьер отметил, что весь мир с ужасом наблюдает за тем, что сейчас происходит в США.

Фото: REUTERS/Dustin Chambers
Мировое сообщество обеспокоено правами журналистов в США

Долгое молчание после трагедии с афроамериканцем Джорджем Флойдом прервал британский премьер-министр Борис Джонсон, который лишь спустя неделю после инцидента заявил, что "расизму нет места в нашем обществе". И сразу же за этим он подвергся критике со стороны СМИ за попытку обойти важные вопросы, касающиеся расизма и полицейской жестокости.

После того, как президент США Дональд Трамп сказал о том, что он готов применить силу для подавления протестов в США, его публикации в соцсетях подвергались ряду санкций со стороны их администраций. Однако лидеры ряда западных стран делают вид, что ничего не замечают. На самом деле они стремятся слепо потакать так называемым "традициям" США, отчего молча реагируют на акты насилия со стороны американских правоохранителей.

Кроме того, расовая дискриминация - до сих пор острый вопрос не только в США, но и в целом ряде западных странах. Вместе с тем, "структурный расизм" в США резко осудила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, протесты в США, вызванные убийством Джорджа Флойда, резко указывают как на проблему полицейского насилия, так и на общее неравенство в социально-экономической сфере. Мишель Бачелет также отметила, что подобные проблемы остро стоят во многих других странах, где расовые меньшинства подвергаются дискриминации.

Фото: iStock
Американские корпорации не собираются покидать китайский рынок

Демонстрации против расизма прошли в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции и даже в Австралии. Демонстранты не столько проявляли солидарность с темнокожими США, сколь указывали на подобные случаи в своих собственных странах. Одновременно с этим, несколько действующих и бывших руководителей Пентагона и экс-президенты США разошлись с Дональдом Трампом во взглядах на происходящие в стране выступления и протесты. Они, в частности, раскритиковали идею Трампа использовать армию для подавления протестов. Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер высказались по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате чрезмерно жестких действий полиции в ходе задержания, выразив осуждение расовой дискриминации и призвав к размышлениям о "трагическом провале страны".

Перед западными странами стоит огромная проблема - необходимо как можно быстрей победить пандемию коронавирусной инфекции. Это главный приоритет. Неужели расизм в этом плане - это то, направление, которым нужно двигаться, подражая США? Необходимо отринуть и перечеркнуть любую расовую дискриминацию, сплотить народы своих стран. Это будет единственно правильным решением, которого ждут как граждане западных стран, так и весь мир.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными