Лидеры западных стран осторожно комментируют трагедию в США

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который обычно весьма взвешенно и открыто отвечает на вопросы журналистов, 21 секунду думал над ответом по поводу отношения к силовым методам в отношении участников протеста, к которым предложил прибегнуть президент США Дональд Трамп. Вероятнее всего, в подготовленной речи политика не было комментариев по этому поводу. Только так можно объяснить тот факт, что он собирался с мыслями столь долго. После продолжительной паузы канадский премьер отметил, что весь мир с ужасом наблюдает за тем, что сейчас происходит в США.

Долгое молчание после трагедии с афроамериканцем Джорджем Флойдом прервал британский премьер-министр Борис Джонсон, который лишь спустя неделю после инцидента заявил, что "расизму нет места в нашем обществе". И сразу же за этим он подвергся критике со стороны СМИ за попытку обойти важные вопросы, касающиеся расизма и полицейской жестокости.

После того, как президент США Дональд Трамп сказал о том, что он готов применить силу для подавления протестов в США, его публикации в соцсетях подвергались ряду санкций со стороны их администраций. Однако лидеры ряда западных стран делают вид, что ничего не замечают. На самом деле они стремятся слепо потакать так называемым "традициям" США, отчего молча реагируют на акты насилия со стороны американских правоохранителей.

Кроме того, расовая дискриминация - до сих пор острый вопрос не только в США, но и в целом ряде западных странах. Вместе с тем, "структурный расизм" в США резко осудила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, протесты в США, вызванные убийством Джорджа Флойда, резко указывают как на проблему полицейского насилия, так и на общее неравенство в социально-экономической сфере. Мишель Бачелет также отметила, что подобные проблемы остро стоят во многих других странах, где расовые меньшинства подвергаются дискриминации.

Демонстрации против расизма прошли в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции и даже в Австралии. Демонстранты не столько проявляли солидарность с темнокожими США, сколь указывали на подобные случаи в своих собственных странах. Одновременно с этим, несколько действующих и бывших руководителей Пентагона и экс-президенты США разошлись с Дональдом Трампом во взглядах на происходящие в стране выступления и протесты. Они, в частности, раскритиковали идею Трампа использовать армию для подавления протестов. Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер высказались по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате чрезмерно жестких действий полиции в ходе задержания, выразив осуждение расовой дискриминации и призвав к размышлениям о "трагическом провале страны".

Перед западными странами стоит огромная проблема - необходимо как можно быстрей победить пандемию коронавирусной инфекции. Это главный приоритет. Неужели расизм в этом плане - это то, направление, которым нужно двигаться, подражая США? Необходимо отринуть и перечеркнуть любую расовую дискриминацию, сплотить народы своих стран. Это будет единственно правильным решением, которого ждут как граждане западных стран, так и весь мир.