Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что причиной, побудившей его завершить карьеру, стало долгое ожидание следующего поединка. Его слова приводит телеканал ESPN.

Чуть ранее Конор в очередной раз объявил об уходе из спорта. Подобное заявление он делал уже дважды.

"Эта игра перестала меня интересовать. Ты постоянно ждешь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих оппонентов, но сейчас среди них нет ни одного, кто имел бы значение", - признался Макгрегор.

Отметим, что ранее глава UFC Дана Уайт дал понять: Конор может провести поединок с победителем противостояния между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Макгрегор - один из самых популярных бойцов UFC, экс-чемпион организации в двух весовых категориях. Конор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения.

Свой первый титул Макгрегор завоевал в 2015 году. Позже он стал первым в истории бойцом UFC, выигравшим одновременно два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).