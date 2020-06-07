Новости

В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов 15:58
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение 15:56
Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре 15:55
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора 15:54
Авиакомпания Lufthansa пообещала возвращать пассажиров домой 15:52
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми 15:49
Для корабля "Орел" тестируют канатно-спусковое устройство 15:45
В Нью-Йорке отменяют комендантский час 15:42
Макгрегор назвал причину завершения карьеры 15:33
Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста 15:24
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе 15:17
Сбор разлившихся в Норильске нефтепродуктов осложнил сильный ветер 15:17
Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения 15:15
В Краснодаре МВД проверит видео с девушкой, бегавшей по машине ДПС 15:08
Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей 15:01
Действуют ли ПДД в полях и лесах 14:40
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей 14:38
Половина Испании переходит к последнему этапу выхода из карантина 14:37
В Челябинске из-за тополиного пуха загорелись три машины и кладбище 14:36
Колледжи начнут работу с 1 сентября 14:28
В центре Петербурга 75 домов остались без электричества 14:22
Опубликовано видео горящей нефтяной скважины в Иркутске 14:07
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым 14:03
СМИ: Скрипали переехали в Новую Зеландию 13:48
Шнуров посоветовал Валерии и Пригожину обратиться к врачам 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 15:33
Рубрика: Спорт

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Текст: Артур Нанян

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что причиной, побудившей его завершить карьеру, стало долгое ожидание следующего поединка. Его слова приводит телеканал ESPN.

Фото: twitter.com/ryancashh
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250

Чуть ранее Конор в очередной раз объявил об уходе из спорта. Подобное заявление он делал уже дважды.

"Эта игра перестала меня интересовать. Ты постоянно ждешь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих оппонентов, но сейчас среди них нет ни одного, кто имел бы значение", - признался Макгрегор.

Отметим, что ранее глава UFC Дана Уайт дал понять: Конор может провести поединок с победителем противостояния между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Макгрегор - один из самых популярных бойцов UFC, экс-чемпион организации в двух весовых категориях. Конор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения.

Свой первый титул Макгрегор завоевал в 2015 году. Позже он стал первым в истории бойцом UFC, выигравшим одновременно два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20