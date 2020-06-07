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07.06.2020 10:04
Рубрика: Спорт

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.

Заявление об этом 31-летний Макгрегор сделал в Twitter. "Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за волшебные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал он.

Фото: Reuters
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Это не первая попытка ирландца завершить карьеру. Впервые он объявил об этом в 2016 году, когда готовился к повторному поединку против Нейта Диаса. Однако затем глава UFC Дана Уайт пообщался с Макгрегором, и тот передумал. Более того, сумел вернуть себе чемпионский пояс в следующем поединке.

После этого Макгрегор еще один раз завершал карьеру, и снова вернулся. В последнем на данный момент своем поединке он в первом раунде сокрушил Дональда Серроне. Совсем недавно Уайт пообещал Макгрегору бой против победителя поединка между Хабибом Нурмагомедовым, владеющим поясом в легком весе, и временным чемпионом Джастином Гэйтжи.

Глава UFC уже дал свой комментарий по поводу решения Макгрегора.

"Такое уже у нас бывало и раньше. Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти",- сказал Уайт.

На счету ирландца 26 поединков в ММА, в которых он одержал 22 победы, из них 19 - досрочно. Он стал первым в истории UFC спортсменом, который сумел завоевать чемпионские титулы сразу в двух весовых категориях.

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