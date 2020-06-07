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07.06.2020 20:20
Рубрика: Спорт

Счет идет на миллионы

Международная федерация легкой атлетики теряет доходы
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Как пишет источник британского портала insidethegames.biz, стали известны цифры дефицита Международной федерации легкой атлетики, называющейся с недавних пор World Athletics. Согласно данным, минус бюджета составил в 2017 году 19,6 миллиона долларов, в 2018-м - 19,3 миллиона.

Очень похоже, цифры верны, хотя официально не подтверждены: World Athletics, на словах призывающая к полной открытости, единственная из всех международных федераций по летним олимпийским видам спорта, которая упорно скрывает свои доходы.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Глава ВФЛА: Сложно, но руки не опускаются

На деликатные просьбы открыть для широкой публики секреты своего финансового состояния, представители федерации еще с давних времен отвечают отказом. Не зря ведь штаб-квартира была официально перенесена из Лондона в баснословно дорогое Монако. По законам княжества, считающегося финансовым раем, обнародовать данные о расходах-доходах совсем не обязательно.

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