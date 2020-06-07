Международная федерация легкой атлетики теряет доходы

Как пишет источник британского портала insidethegames.biz, стали известны цифры дефицита Международной федерации легкой атлетики, называющейся с недавних пор World Athletics. Согласно данным, минус бюджета составил в 2017 году 19,6 миллиона долларов, в 2018-м - 19,3 миллиона.

Очень похоже, цифры верны, хотя официально не подтверждены: World Athletics, на словах призывающая к полной открытости, единственная из всех международных федераций по летним олимпийским видам спорта, которая упорно скрывает свои доходы.

На деликатные просьбы открыть для широкой публики секреты своего финансового состояния, представители федерации еще с давних времен отвечают отказом. Не зря ведь штаб-квартира была официально перенесена из Лондона в баснословно дорогое Монако. По законам княжества, считающегося финансовым раем, обнародовать данные о расходах-доходах совсем не обязательно.