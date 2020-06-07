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Рубрика: Власть

МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии"

МИД России готовит подборку информации о том, как Вашингтон "учил весь мир демократии", сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить"​​​, - заявила она в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". - И это тот самый как бы исторический момент, когда, честно говоря, дилемма все-таки возникает. Потому что, опять же хочу сказать, наверное, завтра мы сделаем специальную подборку в соцсетях МИД, Facebook МИДа".

По словам Захаровой, в подборке - цитаты американских коллег о том, "как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную".

"Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее", - сказала она.

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