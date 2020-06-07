МИД РФ: США попытаются спасти имидж, усилив внешнеполитический шум

Новости

Сирийские литераторы обсудят Пушкина 18:47
Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга 18:26
В Глазго самовольно переименовывают названные в честь работорговцев улицы 18:21
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона 17:35
В российский мультсериал "Царевны" добавят персонажей других рас 17:16
Жительницу Ленобласти оштрафовали за самовольное погребение мужа 17:05
В Сети появилась дата презентации новых флагманов Samsung 17:01
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 17:00
Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги 16:22
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль 16:21
В саудовской Джидде вновь ввели комендантский час 16:19
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области 16:11
В Сети появился фанатский постер кроссовера "Мстители против Людей Икс" 16:03
Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован 16:02
В Болгарии из желудка мужчины изъяли полкило железных приборов 15:58
В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение 15:56
Иосиф Пригожин предложил себя на пост советника по культуре 15:55
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора 15:54
Авиакомпания Lufthansa пообещала возвращать пассажиров домой 15:52
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми 15:49
Для корабля "Орел" тестируют канатно-спусковое устройство 15:45
В Нью-Йорке отменяют комендантский час 15:42
Макгрегор назвал причину завершения карьеры 15:33
Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста 15:24
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
07.06.2020 17:36
Рубрика: В мире

МИД РФ: США попытаются спасти имидж, усилив внешнеполитический шум

Текст: Константин Волков
США попытаются отвлечь внимание от целого комплекса проблем в западном мире, усилив шум по поводу проблем других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, "пандемия высветила и выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки, это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы".

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Также есть и "второй блок проблем", это расовая дискриминация в западном обществе. "Начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск и так далее. Огромное количество проблем", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что "скрыть масштаб этого бедствия уже невозможно", и, что самое главное, протесты происходят в стране, которая все последние десятилетия занималась экспортом демократии. "Чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные "шумы". Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум из США, который будет активизироваться", спрогнозировала Захарова.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии