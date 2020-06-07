МИД РФ: США попытаются спасти имидж, усилив внешнеполитический шум

США попытаются отвлечь внимание от целого комплекса проблем в западном мире, усилив шум по поводу проблем других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, "пандемия высветила и выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки, это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы".

Также есть и "второй блок проблем", это расовая дискриминация в западном обществе. "Начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск и так далее. Огромное количество проблем", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что "скрыть масштаб этого бедствия уже невозможно", и, что самое главное, протесты происходят в стране, которая все последние десятилетия занималась экспортом демократии. "Чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные "шумы". Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум из США, который будет активизироваться", спрогнозировала Захарова.