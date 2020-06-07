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07.06.2020 23:33
Рубрика: Власть

В МИД РФ указали на двойные стандарты властей США в ходе беспорядков

Текст: Константин Волков
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

В министерстве иностранных дел России обратили внимание на двойные стандарты властей США на фоне происходящих в стране массовых выступлений против расизма и действий полиции. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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"На протяжении десятилетий Вашингтон указывал другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, - говорится в публикации МИД РФ. - Злоупотребляя требованиями "соблюдения основополагающих прав человека", США зачастую разжигали внутренний конфликт в суверенных государствах".

В публикации приводится множество примеров того, как американские власти поощряли беспорядки в разных странах, поддерживая уличные протесты, и вооруженные восстания. Однако, как только речь зашла о собственной стране, риторика американских властей резко поменялась, отмечается в сообщении.

В частности, приведены заявления президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter от 2 июня, где он угрожает использовать военных и нацгвардию для силового подавления выступлений протестующих

В заключение МИД РФ рекомендует Вашингтону "вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и, наконец, применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог".

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