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07.06.2020 18:45
Рубрика: Власть

Подтвердили диагноз

Минюст признал оправданными меры против пандемии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Министерство юстиции России проанализировало практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено положениям, в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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В каждом регионе набор принимаемых мер определялся в зависимости от степени угрозы в данной конкретной местности. При этом, продолжают в минюсте, ограничительные меры сопровождались полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан.

"Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, - полагают в минюсте. - Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации".

Целью данных мер была защита жизни и здоровья граждан, а не вмешательство в их личную жизнь. Это подтверждается тем, что по мере улучшения санитарной ситуации ограничения ослабляются.

Власть Право Гражданское право Власть Работа власти Правительство Минюст

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