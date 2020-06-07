Минюст признал оправданными меры против пандемии

Министерство юстиции России проанализировало практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено положениям, в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В каждом регионе набор принимаемых мер определялся в зависимости от степени угрозы в данной конкретной местности. При этом, продолжают в минюсте, ограничительные меры сопровождались полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан.

"Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, - полагают в минюсте. - Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации".

Целью данных мер была защита жизни и здоровья граждан, а не вмешательство в их личную жизнь. Это подтверждается тем, что по мере улучшения санитарной ситуации ограничения ослабляются.