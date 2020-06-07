Между экономиками стран важно держать дистанцию - не зависеть так, чтобы это угрожало национальной безопасности, но и не враждовать, искать золотую середину. Братство - это когда выгодно! Торговый партнер России N 1 - Китай. Что у нас с ним в экономике - брак или выгодное партнерство в "одной постели"? Или уже зависимость, иерархия, где есть старший, а младший следует за ним?

В 2007 году доля Китая во внешнеторговом обороте России была всего 7,3%. На первых ролях был ЕС (51%) как центр технологической модернизации России. Ядро модернизации - Германия. Ее доля во внешней торговле России приближалась к 10%. Для нас это привычная конструкция. Все рывки в технологиях, все форсированные модернизации России имели до сих пор своим источником Запад как мастерскую. Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия, Великобритания. Даже модернизация 1930-х годов стартовала с массовых поставок заводов и оборудования из США и Германии. И только затем мы смогли обрести технологическую самостоятельность, не забывая следить за западными образцами и временами их воспроизводить.

Сегодня возникает новая реальность - "восточной" модернизации. Или "китаизация" экономики России. Всё можем купить в Китае, "если что, возьмем там" - прочно укоренилось в нашем мышлении, особенно под санкциями. Доля Китая во внешнеторговом обороте России достигла 17,3% в I квартале 2020 года, все время растет. ЕС - 41,3%, Германия - 7,6%, доля сжимается (ФТС). И с Китаем, и с ЕС отношения устроены одинаково. "Туда" из России - больше всего сырье, а к нам - технологии, оборудование, комплектующие, ценные исходники и ширпотреб.

Между экономиками стран важно держать дистанцию - не зависеть так, чтобы это угрожало национальной безопасности, но и не враждовать, искать золотую середину. Братство - это когда выгодно!

А если влезть в детали? Доля Китая в российском импорте электрических машин и оборудования в I квартале 2020 года - 47%, механических устройств и оборудования - 29%, инструментов - 34%, измерительных, контрольных, оптических, медицинских инструментов и аппаратов - 18%, оборудования для железных дорог и трамваев - 26% (ФТС). 20% импорта экскаваторов в Россию, больше 30% импорта токарных станков, 25% импорта в Россию электронных компонентов (отраслевая экспертиза). Масштабы впечатляют. Из Китая - 53% российского импорта обуви, 73% игрушек и спортинвентаря, 69% головных уборов, 39% мебели, 25% трикотажа, 33% одежды (кроме трикотажа), 76% зонтов и т.п. (ФТС). Все это - полупустые ниши в нашей экономике. Если в 2019 году на всю Россию произвели 20 тыс. штук зонтов "от дождя и солнца", то приходится спасаться импортом. И чаще всего - на востоке.

Есть и другие измерения - доля продукции из Китая на внутреннем рынке России. Вот что говорит отраслевая экспертиза (2018-2020 годы). Смартфоны "оттуда" - более 45% рынка, компьютеры - не менее 20%, бульдозеры - 40%, колесные трактора - 14-15%, автобусы - 10%, легковые автомобили - около 3%, велосипеды - примерно 50% (плюс сборка), 55% рынка обуви и не менее 30% женской одежды. Исходники для лекарств, изготавливаемых внутри России, - до 80% из Китая и Индии.

Можно и дальше измерять, но проблема та же, что и в группе развитых стран, - сверхвысокая концентрация производства в Азии, и прежде всего в Китае. Китай - крупнейший торговый партнер не только России. Для ЕС эта страна - N 1 в импорте и N 3 в экспорте. Китай - N 1 во внешней торговле США, Японии, Кореи, Индии, Австралии, Бразилии и др. Для Казахстана - N 2 после России. Все видели, как в разгар пандемии сжатие поставок комплектующих из Китая привело к падению производства в крупнейших западных компаниях.

Мы обязательно столкнемся со стихийным проникновением великого соседа в собственность. Китай-город будет стоять не только в Москве

Ответ на все это - попытки вернуть часть производства из Азии в США и ЕС, так называемое "ребалансирование" мировой экономики. А нам это нужно? Да, конечно! По-прежнему зависимость от импорта технологий, оборудования, комплектующих, исходников доходит до 70-90%. За месяц в России производится всего 290-300 металлорежущих станков, 100-150 экскаваторов, 30-50 бульдозеров (2020 год). За 2019 год на душу населения, от мала до велика, выпущено компьютерной техники меньше чем на 4 долл. По 0,75 пары обуви на каждого, кто живет в России (Росстат). Разве это достойно великой экономики? Россия как мастер на все руки - почему бы нет? Нам это очень нужно, чтобы выжить в глобальной конкуренции.

Китай как новый центр модернизации в России, вместо Запада, вызывает вопросы. Какие? Это технологии из "первых рук", как раньше, или из "вторых" и "третьих"? Оригиналы или копии? Копии хуже оригинала? А качество? В среднем по России качество технологий и оборудования из Китая ниже, чем из ЕС? Или нет? Из Китая - это значит дешево и сердито? Или же больше времянок, имитаций, без послепродажного сервиса, без надлежащих гарантий? К российским закупкам такие же требования в Китае по качеству, как и к западным? Вопросов - тысяча, мнений - десять тысяч, но общей картины - нет.

Мы обязательно столкнемся со стихийными процессами проникновения нашего великого соседа в собственность на землю, на инфраструктуру, на жилье и на производство. Китай-город будет стоять не только в Москве. Братство - да, дружба - конечно, партнерство экономик - безусловно. Но где же во всем этом наше место, если не думать о России, как только поставщике сырья, резервуаре пространств и чистой воды? Где место народу в 146 млн человек, достойному самому быть "мастерской мира" по своим талантам? На этот вопрос все равно придется отвечать.