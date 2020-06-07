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07.06.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Сделка вентиля

Мировой рынок газа ждет регулятора
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
С января 2020 года цены на природный газ упали до минимальных значений, которые последний раз были в начале века. На рынке трубопроводного и сжиженного природного газа наблюдается избыток, а добыча его не регулируется никакими международными соглашениями. Но идея создания таких инструментов есть.
Создание "газового ОПЕК+" позволит поддерживать баланс спроса и предложения и уменьшить волатильность цен. Фото: РИА Новости Создание "газового ОПЕК+" позволит поддерживать баланс спроса и предложения и уменьшить волатильность цен. Фото: РИА Новости
Создание "газового ОПЕК+" позволит поддерживать баланс спроса и предложения и уменьшить волатильность цен. Фото: РИА Новости

"Если признаются успешными действия ОПЕК+ на нефтяном рынке, консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ)", - заявил замминистра энергетики Анатолий Яновский на конференции "Управление рисками в энергетике-2020".

Фото: iStock
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Как пояснил "РГ" генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин, возможности создания механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках являются предметом обстоятельного обсуждения на регулярных заседаниях Исполнительного комитета и министерских встречах ФСЭГ. Ближайшая встреча состоится в ноябре этого года под председательством Алжира.

Сейчас газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72 процента его доказанных запасов, 46 проц. производства, 55 проц. трубопроводного экспорта и 61 проц. поставок СПГ. И это вполне сравнимо с возможностями Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая контролирует две трети запасов нефти, половину экспорта и около 35 процентов ее добычи.

Но у ФСЭГ нет таких широких полномочий, как у ОПЕК, а сейчас ситуация на рынке как раз требует такого рода действий. Глобальный газовый рынок только формируется, в нынешнем составе ФСЭГ не включает многих игроков (Норвегия, Австралия, США, Туркменистан, Азербайджан), поэтому для создания действенного механизма уже сейчас есть необходимость в формате ФСЭГ+, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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