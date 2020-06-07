Нотариусы смогут распознавать граждан по лицу и голосу

Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, детально прописывающих работу так называемого электронного нотариата. Например, сделки можно будет оформлять через нотариусов дистанционно, находясь в разных концах страны. При покупке квартиры покупатель и продавец смогут прийти к нотариусу в своем городе и в юридически значимой форме ударить по рукам.

Соответствующий закон вступает в силу в конце года. Также нотариусы получат возможность идентифицировать граждан с помощью Единой биометрической системы. Ее ведут не сами нотариусы, а банки. Но нотариусы смогут ей пользоваться.

"Это позволит при личной явке лица к нотариусу вместо предъявления паспорта, если лицо ранее поместило о себе такие данные в Единую биометрическую систему, подтвердить свою личность с помощью этого нового инструмента", - пояснил недавно заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Как поясняют эксперты, нотариусы смогут проверить человека как при отсутствии у того документов, так и при возникновении каких-то сомнений, что гражданин именно тот, за кого себя выдает.

Заместитель министра юстиции Денис Новак подчеркнул, что вступающий в конце года в силу закон вводит достаточно революционные цифровые новеллы в нотариате.

"Этим законом предусмотрены такие важные инструменты, как машиночитаемая маркировка каждого нотариального документа, - рассказал он. - Речь идет о размещении QR-кода на соответствующем нотариальном документе, чтобы гражданин или любое заинтересованное лицо могли в режиме реального времени, обратившись к Единой информационной системе, убедиться в подлинности этого документа".

Другая новация: возможность удаленного обращения лиц за совершением нотариального действия, ряд нотариальных действий могут быть полностью совершены в электронной форме, без личной явки обратившегося лица к нотариусу.

"Обязательным и важным моментом здесь является то, что все действия, которые будут возможны к совершению в полностью дистанционном формате, без личной явки лица к нотариусу, предполагают отсутствие требований к установлению волеизъявления обратившегося лица, - рассказал Денис Новак. - Таким образом, для удостоверения сделок необходима будет личная явка, чтобы обеспечить надежность совершения таких сделок, исключив вызванные в том числе распространением новых технологий те риски, связанные с мошенническими действиями уже в цифровой среде".

В удаленном же доступе можно будет засвидетельствовать у нотариуса верность перевода документов, получить исполнительную надпись для взыскания денежных сумм или истребования имущества должника по нотариально оформленным договорам и т.п. Порядок совершения таких действий и прописали подготовленные проекты приказов.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик особо акцентировал внимание на том, что за электронным нотариатом будущее.