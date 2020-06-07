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07.06.2020 10:04
Рубрика: Спорт

Нуньес защитила титул на турнире UFC 250

Текст: Максим Домчев
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.

Встреча между этими спортсменками должна была пройти 9 мая в Сан-Паулу, но пандемия коронавируса помешала этому. И вот спортсменки все же сошлись лицом к лицу в Лас-Вегасе в ночь на 7 июня. На кону был чемпионский титул бразильянки Нуньес в полулегкой весовой категории. Также она владеет и поясом в легчайшем весе. Его она защитила в декабре 2019 года, победив Жермейн де Рандами.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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Бой Нуньес и Спенсер продлился все пять раундов. Чемпионка владела преимуществом, но ее соперница проявила характер и до последнего пыталась переломить ход поединка. Однако все трое судей отдали победу представительнице Бразилии - 50:44, 50:44, 50:45.

Теперь на счету Нуньес 20 побед в 24 поединках и она стала первой, кому удалось защитить сразу два титула.

Помимо этого большой интерес вызвал поединок между Коди Гарбрандтом и Рафаэлем Ассунсао. За секунду до конца второго раунда Гарбрандт нанес могучий удар, от которого его соперник еще долго не мог оправиться. В итоге рефери зафиксировал нокаут и 12-ю победу для американского бойца.

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