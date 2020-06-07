Патриарх Кирилл поздравил верующих со Святой Троицей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ подмосковного поселка Переделкино. Литургия прошла в честь отмечаемого православными христианами 7 июня одного из главных церковных праздников - Дня Святой Троицы. Проведение церковной службы в закрытом скиту продиктовано действующими ограничениями из-за коронавируса CОVID-19. При этом праздничные торжества прошли во всей России, но повсюду степень ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, разная.

Праздник Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи. По преданию на 50-й день поле Пасхи Святой Дух сошел на учеников Христа и они приняли решение проповедовать его учение как можно большему числу людей. Так родилась христианская церковь.

"В этот день мы особым образом вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов. - заметил, выступая после литургии патриарх Кирилл. - Эта история хорошо знакома каждому, кто хоть раз читал Евангелие и Деяния святых апостолов, кто изучал закон Божий в воскресной школе. Праздник, установленный в честь Пятидесятницы, именуется двунадесятым - как бы в ряду других великих праздников. Но на самом деле то, что произошло в этот день, по своим последствиям сравнимо только с воплощением Сына Божия и Его Воскресением".

Как во время проповеди, так и после нее, патриарх отметил: "Ни один общественный институт, ни одна организация не сохранились в течение этих двух тысяч лет. А церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирированными расколами и ересями, сохранилась до сего дня. Мы с вами - часть той единой церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой Пятидесятницы".

В день Святой Троицы в храмах по всей России совершают крещение новых членов церкви.

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, "решение о богослужении в скиту принято по настоянию врачей" и с учетом запланированного на 22 июня 2020 года в освящении патриархом Кириллом главного храма Вооруженных сил России.