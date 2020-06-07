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07.06.2020 18:19
Рубрика: Культура

Лицеисты и большекнижники

Текст: Павел Басинский (писатель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Важнейшими литературными событиями минувшей недели были объявления лауреатов молодежной премии "Лицей" и финалистов премии "Большая книга".

Приятно, что первое событие состоялось в рамках летнего книжного фестиваля "Красная площадь", который, вопреки всем невзгодам, прошел не онлайн, а в реальном формате. Я смотрел трансляцию церемонии на экране компьютера и испытывал странное чувство. Будто я смотрю голливудский фильм на тему постапокалипсиса. Люди вышли из бункеров, из подземелья, из космического корабля, стоят и улыбаются, все еще не снимая масок. А кислород-то, оказывается, есть, дышать можно. И зловещие монстры куда-то испарились. Мне кажется, главный смысл фестиваля именно в этом и заключался. В первом преодолении страха.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Объявлены лауреаты четвертого сезона премии "Лицей"

Текстов лауреатов "Лицея" я еще не читал, но прочитаю непременно. То, что они талантливы и перспективны, вне сомнений. Они прошли "сквозь игольное ушко", сумев расположить к себе матерых участников литературного процесса из экспертного совета и жюри. Их можно, конечно, обмануть, но для этого тоже требуется незаурядный талант. Теперь вопрос в том, что будет дальше. А дальше будет все, если будет достаточно труда, терпения и преданности литературе. Литература все простит: тщеславие, дурной характер и неправильный образ жизни. Не простит она только одного - предательства.

Финалистов "Большой книги" я прочитал всех. Список большой - 13 позиций и 15 имен. Кстати, это тренд последних двух лет, когда финалистами и даже лауреатами премии оказываются соавторы. В прошлом году их было трое: Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский, получившие первую премию за книгу "Венедикт Ерофеев: Посторонний". В этом году Василий Авченко и Алексей Коровашко попали в короткий список с биографией Олега Куваева, а Григорий Аросев и Евгений Кремчуков с художественным романом "Деление на ночь".

Литература все простит: тщеславие, дурной характер и неправильный образ жизни, но не предательство

Занятно, что Григорий Аросев живет в Берлине, а Евгений Кремчуков - в Чебоксарах. Еще совсем недавно такое соавторство показалось бы экзотичным, но сегодня мы знаем, что такое работать "на удаленке", и нас ничем не удивишь, даже фильмом, снятым двумя режиссерами, живущими по разные стороны океана.

Я искренне рад за дальневосточного писателя Василия Авченко и нижегородского филолога Алексея Коровашко, но еще больше я рад за Олега Куваева. Как неожиданно, спустя десятилетия вновь пришло его время! По его потрясающей "Территории" сняли фильм, хотя, на мой взгляд, и неудачный, но тем не менее. И вот его биография выходит в финал "Большой книги", и что-то мне подсказывает, что из сегмента "нон-фикшн" в коротком списке именно ее ждет заслуженный успех. Впрочем, ничего предугадать нельзя... Там есть сильный конкурент - документальная книга о русской парижской эмиграции Алексея Макушинского "Предместья мысли".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Пять увлекательных книг, которые на "Красной площади" стоит заметить

О Дине Рубиной и ее романной трилогии, вошедшей в шорт-лист, не буду ничего говорить, кроме того, что я люблю Дину Рубину, что бы она ни написала. И на моей стороне огромная читательская аудитория в России и за ее пределами.

Короткий роман Ксении Букши "Чуров и Чурбанов" вполне достойно представляет питерскую школу современной прозы. Но мне жаль, что рядом с ней не оказался авантюрный роман Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов". Во-первых, я бы присудил ему отдельную премию за одно название. Во-вторых, так мало появляется талантливых авантюрных романов!

Хочу пожелать удачи Михаилу Елизарову с его совсем не коротким романом "Земля". В шорт-листе это единственная попытка написания эпопеи и даже "первое масштабное осмысление "русского танатоса". Я люблю Михаила Елизарова и когда он пишет, и когда поет. Он талантлив всегда.

Современный роман написал Шамиль Идиатуллин. Действие - 2019 год. В этом же году роман и вышел

О другом очень большом романе - Александра Иличевского "Чертеж Ньютона" - я уже писал в "РГ" (12.12.2019). Определить его поджанр трудно - это и травелог, и философский роман, и психологическое исследование темы "отца и сына".

Тема "отца" и автобиографическая тема популярны сегодня. Это есть и в "Земле" Елизарова, и в романе другого финалиста - "Насквозь" Натальи Громовой.

Если вам интересна глубокая, подробная и неторопливая социально-психологическая проза, то рекомендую вам роман Евгения Чижова "Собиратель рая". Несколько лет назад этот писатель очень ярко выступил с романом "Перевод с подстрочника", и с тех пор я лично слежу за ним с большим интересом.
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А вот София Синицына с книгой трех повестей "Сияние "жеможаха"" - для меня новое имя. И это очень талантливая вещь. Интересно, что первая повесть "Гриша Недоквасов" рассказывает о порядком уже поднадоевшей теме сталинских лагерей. Но как! Зачитаешься! Потому что сочный, "вкусный" язык (простите за каламбур!), яркие, зримые персонажи и крутые сюжетные повороты.

Есть желание поностальгировать по старому доброму постмодернизму, читайте роман горячо любимого мной поэта Тимура Кибирова. Он и в прозе равен себе.

Сборник рассказов Павла Селукова "Добыть Тарковского", во всяком случае, довольно смешной и хорошо разбавляет общую "сурьезную" тональность шорт-листа.

Самый современный роман написал Шамиль Идиатуллин - "Бывшая Ленина". Действие его разворачивается в 2019 году. В этом же году роман и вышел. Вот это скорость!

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