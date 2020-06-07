Пляжи Пхукета откроются на следующей неделе

Одно из самых популярных туристических мест Таиланда, Пхукет, откроет свои пляжи на следующей неделе. Власти страны продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные для локализации вспышки пандемии коронавируса.

По сообщению Bangkok Post, остров пока будет закрыт для посещения иностранными туристами. Аэропорт Пхукета будет открыт для внутренних рейсов 15 июня, но Таиланд по-прежнему будет закрыт для международных авиаперелетов.

Страна избежала крупной вспышки пандемии: с января в Таиланде зарегистрировано в общей сложности 3 104 случая заражения. Однако индустрия туризма Таиланда сильно пострадала от блокировки и невозможности приезда иностранных туристов. В связи с этим эксперты прогнозируют, что ВВП Таиланда по итогам 2020 года может сократиться на шесть процентов. Власти страны заявили, что поддерживают связь с отелями и намерены выделить дополнительно девять тысяч номеров для карантинного обслуживания граждан Таиланда, возвращающихся из-за границы.

Все возвращающиеся лица должны будут провести 14 дней на строгом карантине и пройти два теста на коронавирус. В дополнение к стандартному процессу государственного карантина, некоторые высококлассные отели в настоящее время предлагают "люксовые пакеты", для тех кто будет находиться в режиме изоляции, сообщает Guardian.