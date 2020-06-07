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07.06.2020 11:04
Рубрика: В мире

Погромы в Нью-Йорке списали на провал американской разведки

Текст: Александр Гусаров

Учиненные на минувшей неделе погромы и массовые грабежи магазинов в Нью-Йорке стали возможны из-за провала правоохранительных органов США в получении упреждающей информации о намерениях преступников. Как сообщает CNN, об этом заявил руководитель контртеррористического и разведывательного управления полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

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"Что касается грабежей, то это провал разведки. Если пара сотен человек знают, что они соберутся в определенном месте и в определенное время для криминальной активности и мы это не выявляем, в этом виноват я", - заявил Миллер.

По словам правоохранителя, специальные службы США следили за коммуникациями представителей преступных группировок в соцсетях, но не смогли предотвратить вандализм и мародерство в центре крупнейшего американского мегаполиса.

Напомним, на волне захлестнувших США массовых беспорядков из-за вызванной полицейским насилием смерти афроамериканца Джорджа Флойда сотни магазинов и предприятий частного бизнеса были уничтожены или повреждены грабителями. В Нью-Йорке разграблению подверглись люксовые бутики на Манхеттене в районе знаменитой Пятой Авеню. Ущерб от действий погромщиков исчисляется сотнями миллионов долларов. К настоящему времени полиция города сумела арестовать больше тысячи человек и изъять часть похищенного имущества.

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