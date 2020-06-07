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07.06.2020 14:37
Рубрика: В мире

Половина Испании переходит к последнему этапу выхода из карантина

Текст: Юрий Когалов

Чуть более половины испанских провинций в понедельник перейдут к последнему этапу четырехступенчатого плана по выходу из карантина. Это значит, что магазины, бары, рестораны, театры и кинотеатры, открывшиеся ранее, теперь смогут принимать больше посетителей (до 50 процентов своей максимальной вместимости). Будут сняты ограничения на пользование общественным транспортом, теперь разрешено занимать все сидячие места. Разрешено открытие казино и других игорных заведений.

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Впрочем, не обошлось без казусов. Так, дискотеки могут вновь открыть свои двери, но танцевать там пока запрещено. По сути, клубы превратились в ночные кафе и бары. Стоит отметить, что власти Балеарских островов, куда часто европейская молодежь едет именно ради ночной жизни, решили повременить с открытием клубов.

Также с 8 июня в Испании официально открывается сезон корриды (обычно первые бои с быками проходят 1 апреля, но из-за коронавируса начало сезона было отложено). Правда, увидеть представление смогут лишь единицы. В тех провинциях, что еще находятся на третьем этапе, на трибуны арены разрешено пускать до 30 процентов их максимальной вместимости, но и не более 400 человек. А там, где в понедельник начнется заключительный этап перехода к "новой нормальности", до 50 процентов и не более 800 человек. В мире корриды это решение властей называют очень странным, поскольку крупные арены рассчитаны на несколько тысяч зрителей. Так, Пласа-де-лас-Вентас в Мадриде вмещает до 24 тысяч человек, Маэстранса де Севилья - 12,5 тысячи, Монументаль в Памплоне - 20 тысяч.

Стоит отметить, что и после официального выхода из карантина некоторые ограничения продолжат действовать в Испании, но за их выполнение будут следить уже не центральные власти, а региональные правительства. На их плечи ляжет надзор за соблюдением правил вместимости, дезинфекции помещений, проведением тестов на коронавирус в подозрительных случаях, ношением гражданами масок в закрытых общественных местах, где нет возможности соблюсти безопасную дистанцию. В связи с тем, что порядка 10 процентов испанских семей не могут себе позволить покупать маски на постоянной основе, местный союз потребителей начал кампанию с требованием, чтобы власти обеспечили нужной суммой хотя бы наиболее нуждающиеся слои населения. Впрочем, власти отдельных регионов сами обеспокоились этим вопросом. Так, в Мадриде ранее на этой неделе вновь начали бесплатно раздавать респираторы, 14 миллионов штук были закуплены в Китае, половину их них успели раздать в мае. При использовании их только в тех случаях, когда нет возможности держаться на расстоянии в 2 метра от других людей, срок их службы можно растянуть до двух недель.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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