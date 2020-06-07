Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США. Комментируя происходящее в своей стране, дипломат написал в Twitter о "маленьких зеленых человечках", которых Москва якобы отправляет в другие страны, чтобы аннексировать и оккупировать территории. "Мы так не делаем", - подчеркнул Макфол.

В ответ Пушков справедливо заметил, что Соединенные Штаты "оккупируют целые страны", как это было, например, в Ираке. "Убиваете, принося хаос, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы. Поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России?", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее Макфол уже не раз негативно высказывался о России. Например, в феврале он заявил, что Кремль выступает за раскол в американском обществе, напоминает РИА Новости.