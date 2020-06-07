Людмила Большакова: Насколько силен иммунитет против инфекций?

Москвичи, как и все россияне, с надеждой ждут появления волшебной вакцины от коронавирусной инфекции, которая вернет им безбедную жизнь с прогулками по городу, отпусками по всему миру и просто возможностью ходить в гости к родным и друзьям, когда захочется. Но ведь вакцинация существует и сейчас от многих других инфекционных заболеваний. Как пользуются горожане такой защитой? Насколько она доступна им? Какое место может занять в охране здоровья горожан новая вакцина? На эти и другие вопросы "РГ" ответила Людмила Большакова, замглавного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы.

Людмила Николаевна! Как известно, прививки в столице делаются не только детям, но и взрослым. Кому именно?

Людмила Большакова: Помимо национального календаря профилактических прививок, включающих вакцинацию против 12 инфекций, Москва имеет еще свой региональный календарь. В нем предусмотрена вакцинация против 17 видов инфекций. Обязательные профилактические прививки для взрослых - это прививки против гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори. Молодые женщины до 25 лет обязательно должны прививаться против краснухи. Есть еще большой перечень прививок по эпидемиологическим показаниям, показанных лицам из групп риска. В эти группы входят москвичи как по профессиям, так и по состоянию здоровья.

Самая массовая вакцинация в столице - против гриппа. Против этой инфекции москвичей прививают каждую осень в медицинских организациях, у метро, в МФЦ, в школах и на работе. Есть польза от этого?

Людмила Большакова: В Москве действительно год от года растет количество закупаемой вакцины против гриппа за счет и федерального, и городского бюджетов. В результате в прошлом эпидсезоне вакцинированы 62 процента прикрепленных в поликлиникам москвичей, сделано более 7 миллионов прививок. Результат? Заболеваемость гриппом в городе в 2019 году по сравнению, например, с 2008 годом, снизилась втрое. А главное, в прошлом году у москвичей, вакцинированных против гриппа, не зарегистрировано ни одного летального исхода!

Среди плановых вы назвали и прививку против гепатита В...

Людмила Большакова: Это прививка, которую должны получить все взрослые жители 55 лет. В календарь вакцинация взрослых против этой инфекции включена уже в этом тысячелетии. Тем не менее в Москве ею в настоящее время охвачено уже 89 процентов взрослых, прикрепленных к поликлинике. И это сказалось на существенном снижении заболеваемости вирусным гепатитом: по сравнению с 2010-м в прошлом году она была ниже в 2,8 раза.

Могут ли сделать эту прививку те взрослые москвичи, которые еще не вакцинированы?

Людмила Большакова: Могут, для этого нужно обратиться в свою поликлинику.

В настоящее время почти 50% населения из группы риска вакцинировано против пневмококковой инфекции

Ну а прививку от дифтерии наверняка всем делают в детстве?

Людмила Большакова: Делают. Для вакцинации против дифтерии используется инактивированная вакцина. Для того, чтобы поддерживать полученный от нее защитный иммунитет, взрослым необходимо повторять прививку каждые десять лет, без ограничения возраста. Некоторые молодые люди считают, что дифтерии в России уже нет, отказываются от этой прививки. На самом деле носительство инфекции дифтерии существует. При увеличении числа не привитых лиц может вновь вернуться эта опасная инфекция, как это случилось в конце 90-х годов, когда в России была эпидемия дифтерии. Умирали сотни людей. Вот когда не нужно было никого уговаривать прийти на прививку. Но зачем же доводить до этого?

Профилактические прививки против дифтерии проводятся одновременно с прививкой от столбняка - комбинированной вакциной. Столбняк же, напомню, опасное инфекционное заболевание с высокой летальностью. У большинства москвичей есть дачи, кто-то предпочитает отдыхать в лесной зоне, работает на земле... При получении травмы столбняком заразиться очень просто. Поэтому так важно своевременно делать профилактические прививки против этих инфекций. Помочь не забыть об этом может прививочный сертификат, который должен быть у каждого человека, следящего за своим здоровьем.

На сегодняшний день у нас очень хорошие показатели по количеству вакцинированных против дифтерии и столбняка - это 99% взрослого населения из тех, кто прикреплен к городским поликлиникам.

А если нет прививочного сертификата, где его взять?

Людмила Большакова: В своей поликлинике. Если там нет данных обо всех ваших прививках - вы, например, недавно приехали в Москву из другого региона, а сами не помните, делали ли когда-то такую прививку, можно сдать анализ крови, и лабораторные исследования покажут, есть ли у вас защитные титры от данной инфекции. Если нет, значит, необходимо сделать прививку.

Вы говорили еще о прививке против кори. Считалось, от этой болезни все привиты также в детстве. А потом вдруг начался рост заболеваемости и стали говорить, что надо прививать и взрослых. В чем дело?

Людмила Большакова: Причины роста заболеваемости корью не в том, что прививали детей, а взрослых не прививали. Вакцинация взрослого населения против кори проводится уже длительное время. К 2010 году в Российской Федерации планировалось полностью ликвидировать корь. В городе регистрировались уже лишь единичные случаи кори. Но, успокоившись, многие горожане перестали прививаться сами, прививать детей. В результате увеличилось число восприимчивых к кори людей, снизился коллективный иммунитет. Москва - город с высокой миграцией. В результате из стран, неблагополучных по кори, эта инфекция была завезена в город и начала распространяться. Корь - очень контагиозная инфекция, какой бы здоровый образ жизни ни вел человек, каким бы спортсменом он ни был, если в организме у него отсутствуют антитела от кори, он заболеет. Департаментом здравоохранения совместно с Роспотребнадзором проведена большая работа по вакцинации населения Москвы против кори. Сейчас в возрасте 18-35 лет привито более 94 процентов прикрепленного к поликлинике населения, в возрасте 36-55 лет - более 91 процента.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Любовь Проценко

Вакцинация населения из групп риска против пневмококка. Кто конкретно входит в эти группы?

Людмила Большакова: В первую очередь люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринной систем. Их в Москве вакцинируют от пневмококковой инфекции, способной вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода. В прошлом году, вакцинируя москвичей от гриппа, мы одновременно привили их и против пневмококковой инфекции, чтобы защитить их от опасных осложнений.

Им сделали две прививки сразу?

Людмила Большакова: Да, в один день. Это безопасно.

В настоящее время почти 50% населения из группы риска вакцинировано против пневмококковой инфекции. Это высокий процент охвата. В прошлом году против пневмококковой инфекции вакцинировано 97% проживающих лиц в интернатах для ветеранов труда.

Кроме того, к группам риска относятся работники торговли, питания, коммунальной сферы. То есть люди, которые контактируют с большим количеством горожан и могут распространить инфекцию среди населения. Их мы за счет бюджета города прививаем от гепатита А и дизентерии.

Как вы думаете, если появится новая вакцина против коронавируса, она займет свое место в нашем региональном календаре прививок?

Людмила Большакова: Конечно. Сейчас пока сложно говорить о длительности иммунитета после вакцинации. Но в любом случае я думаю, что по рекомендации Минздрава и ВОЗ Москва будет вакцинировать как детей, так и взрослых.